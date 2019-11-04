總統府認定「26條」為一國兩制行動計畫　國安會9月報告已預判揭露

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條）。對此，蔡英文政府認定，此為「一國兩制台灣方案的行動計畫」；其實回顧今年9月，國安會釋出的報告，就已經預判並揭露。

根據「26條措施」宗旨與促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」一脈相承，是在對台工作中貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣人一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣人的又一具體表現。

對於大陸所謂「惠台」措施，蔡英文政府認定，這是「一國兩制台灣方案的行動計畫」。總統府指出，31項也好、26項也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

不過，其實有關大陸釋出的方案，蔡英文政府國安會先前已掌握也進行預判。從有釋出的資訊上看，9月底國安會報告《中國升高對臺威脅與介選之綜合研析》中，揭露北京對台啟動的「介選計畫」。

在國安會當時的報告有明確指出，北京可能在特定情況下採取「極限施壓」作為，方法將目前僅空有名稱而尚無實質內容的「一國兩制台灣方案」成文化，提出具有統一時間表及操作方式的具體方案，以及制訂《反分裂國家法實施細則》、《國家統一法》等對台法律。

國安人士指出，今天回過頭來看，不論所謂惠台31項也好或26項，整體而言就是「一國兩制台灣方案」的行動計畫，實為弱化我國主權。

對照國安會9月份的報告內容，其中有提出分析，大陸內部因美中貿易衝突、國際社會對新疆等議題持續施壓，加上香港抗爭、台美關係升溫等及台灣情勢變化，同時大陸內部面臨經濟惡化等問題，導致中共總書記習近平在內部面臨強大挑戰壓力，更讓中共當局產生強烈的危機感。

在台灣政府方面，蔡英文強力拒斥「一國兩制台灣方案」，並採取「國安五法」修法進程等一連串反制措施，被視為挑戰習近平對台核心政策，傷害其領導威信；而香港議題也動搖「一國兩制」基礎，這讓北京憂慮會衝擊內部維穩，因此在香港情勢暫時降溫後，會隨即升高對台壓力。

另外，由此對照今日現況，國安人士指出，台商、外資加速外流的憂慮，包括在外資陸續出走，大陸台商大量回流台灣或轉向新南向佈局，確實對其經濟造成壓力，特別在科技等領域上，「北京對這些現象感到焦慮，並且急於希望延緩這樣的腳步以減輕衝擊。」

因此，整理26條惠台措施內容，包括5G通訊合作、提供駐外使領館協助、讓體育選手以中國身份參加國際賽事等。國安人士認為，這些凸顯此刻北京捍拒回到國際秩序，把打壓台灣國際空間的行徑合理化，自我說服成「惠台措施」。

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