大陸使領館提供台灣人協助！　國台辦詳解「4種方法」任選

▲大陸4日發表新的惠台政策，其中包含台灣人在海外時，可以尋求大陸外館協助。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸國台辦、國家發展改革委今（4）日發佈最新的惠台26條措施，當中一條指出台灣人在海外若需要時，可在大陸駐外使領館尋求保護與協助，申請旅行證件。國台辦隨後也解釋了實際運作的詳細辦法。

國台辦表示，「兩岸同胞血脈相連。我們始終高度重視維護海外台灣同胞的正當權益。我們積極開展領事保護與協助工作，在職責範圍內為在海外遭遇自然災害、意外事故等突發安全事件的台灣同胞積極提供幫助，同時受理海外台灣同胞申請辦理各類旅行證件等事務。」

台灣人如遭遇緊急情況，均可通過以下幾種途徑尋求大陸領事保護與協助：

一、撥打大陸外交部領事保護與協助應急熱線。在海外撥打方式是+86-10-12308，也可撥打+86-10-59913991的備用長號碼。

二、下載「外交部12308」手機APP，通過「一鍵求助」功能，使用網絡撥打12308熱線。

三、直接撥打大陸駐外使領館公佈的領事保護與協助電話。

四、通過中國領事服務網、「領事直通車」微信公眾號、「領事之聲」微博，第一時間獲取海外安全提醒等重要信息。

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