劉嘉仁爆性騷黃瀞瑩請辭獲准　柯文哲：擺在這裡會變困擾嘛

▲學姐黃瀞瑩、台北市長柯文哲、台北市府顧問劉嘉仁。（組合圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府顧問劉嘉仁日前遭爆性騷擾市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，劉嘉仁4日主動請辭獲准，接受調查，但他強調「對於我的清白，我深具信心」。台北市長柯文哲4日在議會備詢時對此表示，「就是這樣啦，有時候既然有人有意見，擺在這裡會變成困擾嘛，所以先讓他離開職務。」

柯文哲說，今天早上有跟副市長黃珊珊說，先成立一個專案小組，還是要造流程走，「但有時流程，雖然理論上一個月，拖一個月擺在那裡，那不如就乾脆先讓他先請辭嘛」，請辭、調查，等調查出來以後再來處理。

劉嘉仁聲明全文如下：

[本人劉嘉仁已提出辭呈，以示明志]

致社會各界與媒體朋友：

這段日子，引發社會紛擾，感到抱歉。

在進入市府體系之前，我在醫界從事社區醫療服務長達20年。協助醫療團隊一同照顧病患並勇於承擔。

在進入市府幾個月間，我認識到自己其實在工作上仍有需要學習的地方。我非常感謝這段時日大家對我的關心。特別謝謝柯市長，在第一時間同意我提出獨立調查的要求，對於我的清白，我深具信心。所以為了避免更多的指涉，我於今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

衷心期盼一切回歸調查機制。長年的服務經驗，我的工作總是與在社會中的弱勢站在一起。為這片土地的公共服務，是我的歸屬。我將繼續努力。

請大家給予調查團隊一個獨立公平的評議空間。

我與各位一樣，靜候真相的到來。

謝謝。

劉嘉仁

2019年11月4日

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