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「再省也不能省孩子！」　王欣儀批北市縮減12年國教校園經費

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▲▼柯文哲、王欣儀。（圖／王欣儀議員研究室提供）

▲柯文哲、王欣儀。（圖／王欣儀議員研究室提供）

記者袁茵／台北報導

「因柯市長要求應縮編教育經費，造成國中家長反應學校將只在週一提供一次衛生紙！沒有了就靠家長想辦法！」台北市議員王欣儀11日在市政總質詢痛批，「再省也不能省孩子！」對此，台北市長柯文哲允諾，會後將責成教育局長針對減少的經費進行暸解、檢討並再做說明。

王欣儀不滿，為因應108新課綱上路，尤其新加入科技領域，無論是教學現場環境的改善及教學內容的提升都必須仰賴更多的經費挹注於校園軟硬體及投資在老師身上，結果柯市府卻大砍相關經費，此舉除了讓許多學校基層叫苦連天之外，更恐讓全北市逾22萬名接受12年國教學生的受教權益及學習品質大受影響。

王欣儀表示，有民進黨立委質疑高雄市政府對於教育預算減編，高雄市政府澄清表示，減列的主因是「中央補助經費減少」，但她卻接獲台北市許多第一線學校教師、家長陳情，發現台北市教育經費才是真正的變少。

王欣儀說，109年教育局總預算規模較108年度增加12億，主因是準公共化幼兒園的學費補助增加；但109年度關於12年國教相關預算（即高中職教育計畫、與國民教育計畫）中的「人事費」及「學生補貼、獎勵、慰問、照護與救濟」預算卻比108年度減少了6億！針對國中專科教室改善經費、學校工程經費、辦理教育相關計畫業務的補助費用及教師專業增能經費都通通減編、錢愈給愈少！柯市府是有必要如此苛扣吝嗇？

王欣儀先從「國中專科教室改善經費」來看，108年度國中專科教室改善工程申請學校共有43校（91間專科教室），核定39校（82間），核定成功率高達9成，總改善經費為8,875萬元；而109年度申請校數共有59校（89間），卻僅核定15校（22間），核定成功率僅剩下「2成5」，總改善經費為2,280萬元。

另以某校申請各項工程經費為例，107年教育局補助該校工程經費約1163萬、108年補助691萬，到109年該校總共申請包含運動場域照明、活動中心空調汰舊換新、總合治水計畫、舞台及室內球場更新、遮陽設施改善、教室門板優質化工程、電話系統改善等7項工程經費補助，但最後卻只核定1項，補助149萬8千元，其他通通不給；從過去5年下來，平均一年至少有642萬的工程經費補助，到今年卻只給1百多萬。

王欣儀痛批，柯市府擺明就是「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草！」各校為了要充實國中專科教室環境設施，增進專科教室及實驗室使用安全，提升教學成效並升級學習環境的目的，因此向教育局提出計畫，申請經費改善，結果卻是經費申請不到，莫怪基層皆憂心忡忡。

王欣儀曾接獲許多基層教師向她反應，現在實在是「巧婦難為無米之炊」，因為每年要做的計畫一樣多，經費補助卻愈來愈少，這樣下去真的很難熬，未來還有誰願意當學校行政？

王欣儀舉例，過去很多中小型學校往往藉著申請「亮點計畫」的補助來「協助新課程的進行」並「充實相關教學設備」，結果該計畫轉型為「形塑新文化新精神」之後，相關經費補助卻大打折扣，從以前每年補助經費約1,593萬元，參與學校平均一間可獲補助約217萬，到現在只剩下5、6百萬，平均一間參與學校僅獲補助約36萬的，等同少了近「8成4」的經費補助，且學校申請的經費還會再被打個8折，最後只能另覓經費或放棄。

王欣儀說，此外教育局給予有關「教師專業成長、增能」的補助經費也是變少，完全跟「108課綱」背道而馳。如「教學輔導教師及研究教師」經費在107學年度總共補助360萬9千多元，到108學年度卻僅補助302萬6千多元，針對「特聘教師」經費也是如此，教育局在107學年度提供總補助291萬，但到了108學年度卻僅補助105萬，少了6成多。

王欣儀表示，教育需要投資！且除了學校軟硬體之外，更要投資在老師身上，為了因應新課綱上路及校園的平衡發展，要求教育局應重新檢討專科教室改善計畫及各校業務計畫經費，期能滿足各校需求。

對此，柯文哲允諾，會後將責成教育局長針對減少的經費進行暸解、檢討並再向議員做說明。

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