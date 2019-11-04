反送中抗爭衝擊香港經濟　嚴重情況超越SARS時期

▲反送中抗爭行動持續逾五個月，嚴重影響香港經濟。（圖／路透）

實習記者洪旻延／綜合報導

反送中抗爭持續逾5個月，香港經濟大受打擊，十大經濟指標項目中，有多項都顯示正在衰退中。示威行動帶來的經濟動盪已經比2003年爆發嚴重疫情SARS時還嚴重。

據南華早報報導，兩者都對香港經濟造成巨大衝擊，但反送中行動帶來的影響已超過SARS時期。據了解僅3項經濟指標，地產價格、房市交易量和就業率較SARS時期優秀，其餘7項包括香港恆生指數、零售額、旅客到訪數、企業破產數量、經濟活動（國內生產總值）、IPO（首次公開募股）數量和股市成交量7項指標，情況都比SARS時期更慘澹。

香港SARS疫情從爆發到結束共4個月，造成香港299人死亡，反送中抗爭行動逾5個月，確切死亡人數不清，被捕人數至少2400人。

▲反送中示威行動持續。（圖／路透）

香港政府聲明表示，「本地社會事件的衝擊未見有減緩跡象，將繼續影響私人消費和投資行為，今年剩下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力，2019年全年經濟很可能會呈現負增長。」

據BBC中文網報導，在示威活動前，香港經濟成長已漸下滑。有學者認為，對香港經濟造成更大影響的，其實是中美貿易戰，但示威活動加快了衰退的速度，如果抗爭行動持續，對經濟的影響便日益加據。

香港政府目前緊急投入超過200億港元解套資金。香港特首林鄭月娥表示，這只是治標的方法，要治本，還是要盡快制止暴力行為。

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