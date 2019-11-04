　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中抗爭衝擊香港經濟　嚴重情況超越SARS時期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲反送中抗爭行動持續逾五個月，嚴重影響香港經濟。（圖／路透）

實習記者洪旻延／綜合報導

反送中抗爭持續逾5個月，香港經濟大受打擊，十大經濟指標項目中，有多項都顯示正在衰退中。示威行動帶來的經濟動盪已經比2003年爆發嚴重疫情SARS時還嚴重。

據南華早報報導，兩者都對香港經濟造成巨大衝擊，但反送中行動帶來的影響已超過SARS時期。據了解僅3項經濟指標，地產價格、房市交易量和就業率較SARS時期優秀，其餘7項包括香港恆生指數、零售額、旅客到訪數、企業破產數量、經濟活動（國內生產總值）、IPO（首次公開募股）數量和股市成交量7項指標，情況都比SARS時期更慘澹。

香港SARS疫情從爆發到結束共4個月，造成香港299人死亡，反送中抗爭行動逾5個月，確切死亡人數不清，被捕人數至少2400人。

▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲反送中示威行動持續。（圖／路透）

香港政府聲明表示，「本地社會事件的衝擊未見有減緩跡象，將繼續影響私人消費和投資行為，今年剩下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力，2019年全年經濟很可能會呈現負增長。」

據BBC中文網報導，在示威活動前，香港經濟成長已漸下滑。有學者認為，對香港經濟造成更大影響的，其實是中美貿易戰，但示威活動加快了衰退的速度，如果抗爭行動持續，對經濟的影響便日益加據。

香港政府目前緊急投入超過200億港元解套資金。香港特首林鄭月娥表示，這只是治標的方法，要治本，還是要盡快制止暴力行為。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
老車汰舊換新補助草案出爐！擴大對象最多領5千
選購濾水壺有3招！千元內買得到　喝好水皮膚亮起來
家屬走到吊橋下招魂　爸爸淚問：哥哥你有看到弟弟嗎？
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥將訪北京　「反送中」風波爆發後首次會見韓正

傳韓正接見林鄭澄清換人！　香港政商界醞釀「挺另一人」頂替

影／反送中爆激烈衝突！港警截至凌晨「拘捕逾200人」查獲188支汽油彈

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

貿易戰重創傳統台商　蕭萬長籲兩岸「化競爭為合作」

安徽動物園黑猩猩「狂放吸菸」　員工：遊客給的，牠吸一支不會就怎麼樣！

進廁所尿尿半小時！妻撬開門一看嚇壞...丈夫「大小便失禁」倒地

反送中抗爭衝擊香港經濟　嚴重情況超越SARS時期

靠機器、強心針維生！香港科大生疑「逃催淚彈墜樓」甦醒機會不大

23歲老師「染肺結核」爽請長假　嚇壞5歲學生家長尷尬坦承：假的

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

貿易戰重創傳統台商　蕭萬長籲兩岸「化競爭為合作」

安徽動物園黑猩猩「狂放吸菸」　員工：遊客給的，牠吸一支不會就怎麼樣！

進廁所尿尿半小時！妻撬開門一看嚇壞...丈夫「大小便失禁」倒地

反送中抗爭衝擊香港經濟　嚴重情況超越SARS時期

靠機器、強心針維生！香港科大生疑「逃催淚彈墜樓」甦醒機會不大

23歲老師「染肺結核」爽請長假　嚇壞5歲學生家長尷尬坦承：假的

大陸使領館提供台灣人協助！　國台辦詳解「4種方法」任選

陸再推「惠台26條」　陸委會：掩飾31條執行不彰「介入選舉」

缺席中共四中全會！陸官媒曝任學鋒「因病去世」　享年54歲

電子支付2020年目標拚到52%　顧立雄：有一度難度會努力

總統府認定「26條」為一國兩制行動計畫　國安會9月報告已預判揭露

2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

大陸體育惠台措施　體育署長：一切依照兩岸關係條例

中火續減煤中部電力靠外地　中市府回擊台電：承受數十年污染

嗅到韓國瑜贏的風向　黃暐瀚：民進黨「逢韓必反」被逆轉五五波　

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

12強／對郭泰源球速印象深　古田敦也：砰！砰！看不到

韓男被分手！趁同居女睡著「床上淋汽油」點火　看她全身燒成火球

女友「被虧」屁孩嗆談判　20人車隊砸錯車還被敵方開2槍

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

大陸熱門新聞

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

中共惠台26條！台灣人可在陸外館申請旅行證件

教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了

香港太古城血鬥　區議員耳遭咬掉爆血

嫩妹床戰10男拍恩愛影片！事後翻臉敲詐

香港太古城血案！灰衣男咬斷議員耳朵

灰衣男太古城揮刀！一男後頸中刀命危

男腹部脹痛…醫剖開見「20kg瘋狂腫瘤」驚呆

13個月小弟　半邊臉被狗咬掉

男嬰住院4天　頭部針管消失了

見網戀1年女友！「真誠素顏」讓他驚呆

更多熱門

相關新聞

防暴警發多枚催淚彈！男示威者「墮樓滿地血」危殆

防暴警發多枚催淚彈！男示威者「墮樓滿地血」危殆

香港3日多區遊行，晚間再度發生激烈警民衝突。將軍澳一帶警方與示威者持續對峙到4日凌晨，一名青年為了躲避催淚彈，在走避期間不慎從3樓跌落至2樓受到重傷，現場滿地是血。他目前仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。

傳韓正接見林鄭澄清換人　港商界醞釀挺陳茂波

傳韓正接見林鄭澄清換人　港商界醞釀挺陳茂波

香港防暴警舉黑旗！　衝進商場「截查多名黑衣人」

香港防暴警舉黑旗！　衝進商場「截查多名黑衣人」

香港網友號召今「七區行街」、維園流水式集會

香港網友號召今「七區行街」、維園流水式集會

港警2日共拘捕逾200人+查獲188支汽油彈

港警2日共拘捕逾200人+查獲188支汽油彈

關鍵字：

反送中經濟抗爭行動SARS

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面