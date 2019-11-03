　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

林鄭月娥將訪北京　「反送中」風波爆發後首次會見韓正

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林鄭月娥2018年6月會見韓正。（圖／翻攝自《新華社》）

▲林鄭月娥2018年6月會見韓正。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

目前正在南京訪問的香港特首林鄭月娥，林鄭月娥5日結束在上海出席第二屆中國國際進口博覽會的活動後，晚上會轉往北京，翌日上午將獲大陸國務院副總理韓正接見，下午則出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議。此外，林鄭月娥5日參與進博會活動時，也將於大陸國家主席習近平「同場」。

根據香港政府新聞網，領導小組由韓正副總理擔任組長，分別於去年八月及今年三月召開第一次及第二次全體會議，通過了多項便利港人在大灣區內地城市發展、就業和居住，以及加強大灣區內人流、物流等方面便捷流通的措施。

這些措施包括在大陸繳納個人所得稅的計算方法、當地政府為境外（包括香港）的高端人才和緊缺人才提供個人所得稅稅負差額補貼、鼓勵港澳青年到大灣區大陸九市創新創業、支持港澳高校和科研機構參與廣東省科技計劃、推動港澳居民來往大陸通行證便利化應用等等。

政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基將會隨行，林鄭月娥將於7日返回香港。她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

《香港01》指出，這次是「反送中」風波至今，身兼港澳工作協調小組組長的韓正首次公開接見林鄭月娥，今年6月時，韓正曾南下深圳與林鄭月娥商討反修例風波，而林鄭在衡量各種因素後，最終宣佈暫緩修例。

►反送中爆發以來首次「同場」　習近平與林鄭月娥將出席進博會

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」窒息生活曝...網驚：比狗
刑事局甜美女隊花驚爆是小三！性感照+情趣用品全曝光..她喊冤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥將訪北京　「反送中」風波爆發後首次會見韓正

鄰居黑狗突爆衝！下秒1歲弟「半邊臉被咬掉」...渾身是血遭拖行

他精神病發送醫肚子裡「亮亮兩塊」　手術取出70個刀片

影／香港網友號召下午「七區行街」　維園流水式集會「抗議黑警」

影／反送中爆激烈衝突！港警截至凌晨「拘捕逾200人」查獲188支汽油彈

影／教小三兒數學作業！媽氣炸「怎麼教都不會」…下秒心肌梗塞命危了

新華社香港分社「有象徵意義」　環時：示威者縱火「是對中央的挑釁」

影／內部照片曝光！　新華社香港分社遭示威者「噴漆、丟燃燒彈」　

蛋糕界奧斯卡驚現反送中作品　陸「正妹翻糖師」當場氣炸...舉報違規：不能忍！

36歲男刮痧完「視力模糊」腦中風！　醫曝危險地方：別亂按

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

林鄭月娥將訪北京　「反送中」風波爆發後首次會見韓正

鄰居黑狗突爆衝！下秒1歲弟「半邊臉被咬掉」...渾身是血遭拖行

他精神病發送醫肚子裡「亮亮兩塊」　手術取出70個刀片

影／香港網友號召下午「七區行街」　維園流水式集會「抗議黑警」

影／反送中爆激烈衝突！港警截至凌晨「拘捕逾200人」查獲188支汽油彈

影／教小三兒數學作業！媽氣炸「怎麼教都不會」…下秒心肌梗塞命危了

新華社香港分社「有象徵意義」　環時：示威者縱火「是對中央的挑釁」

影／內部照片曝光！　新華社香港分社遭示威者「噴漆、丟燃燒彈」　

蛋糕界奧斯卡驚現反送中作品　陸「正妹翻糖師」當場氣炸...舉報違規：不能忍！

36歲男刮痧完「視力模糊」腦中風！　醫曝危險地方：別亂按

CBA／林書豪認快樂打球也是種成功　來CBA就是自己想要

1世代哈利「好心送街友三明治」致驚悚後果！　豪擲8億買下鄰居房

12強／中華隊投手不輸日本　奉重根看好攜手晉級

男友酒駕出事！癡情女騙警「車我開的」　頂罪不成遭判拘役

台師大學生爆找台大生寫論文　教育部：碩士學位已撤銷

3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備

中職／1年內2度動刀連醫生都嚇到　張耿豪堅強面對

「低調大善人」客廳塞滿2.4億現金！台商夫妻狂洗80億被押　又1成員落網收押

《蟻人3》即將開拍！「導演回歸」有望2022年上映　接續《奇異2》、《雷神4》

西門町KTV前掏槍作勢射擊　路人驚恐走避！他辯：不爽等女友太久

大陸熱門新聞

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

婆婆把兒媳養了7年的狗扔了！她立即墮胎離婚

消防員叉子吃午餐！手抖原因惹哭網友

女董座：要賣1億支手機　銷量打臉

男喝酒後腹部劇痛休克　醫抽血看竟是牛奶色

16歲少女陳屍家中　父淚：她提過轉學

陸最高齡自然受孕產婦恐面臨「超生罰款」

36歲男刮痧完「視力模糊」腦中風！

伊能靜追隨　印度大師鈔票堆滿滿

教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了

剖腹產後　她被摔下手術台

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

300萬國畫受損　快遞只賠1300

更多熱門

相關新聞

港新華社被燒　環時：對中央的挑釁

港新華社被燒　環時：對中央的挑釁

香港昨（2）日的示威活動中再度爆發暴力衝突，期間有示威者破壞新華社亞太總分社辦公大樓，大堂內火光熊熊。對此，大陸官媒《環球時報》晚間發文批評，「這是赤裸裸的、性質極其惡劣的暴力犯罪行為，是對香港法治的又一次踐踏。也是對中央和內地的挑釁。」

新華社回應亞太總分社遭丟燃燒彈

新華社回應亞太總分社遭丟燃燒彈

起底飆百倍　私隱公署專員籲擴權

起底飆百倍　私隱公署專員籲擴權

央視：香港公務員參與示威背棄原則

央視：香港公務員參與示威背棄原則

港中大學生辦自衛班對抗警察

港中大學生辦自衛班對抗警察

關鍵字：

林鄭月娥韓正粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面