林鄭月娥將訪北京　「反送中」風波爆發後首次會見韓正

▲林鄭月娥2018年6月會見韓正。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

目前正在南京訪問的香港特首林鄭月娥，林鄭月娥5日結束在上海出席第二屆中國國際進口博覽會的活動後，晚上會轉往北京，翌日上午將獲大陸國務院副總理韓正接見，下午則出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議。此外，林鄭月娥5日參與進博會活動時，也將於大陸國家主席習近平「同場」。

根據香港政府新聞網，領導小組由韓正副總理擔任組長，分別於去年八月及今年三月召開第一次及第二次全體會議，通過了多項便利港人在大灣區內地城市發展、就業和居住，以及加強大灣區內人流、物流等方面便捷流通的措施。

這些措施包括在大陸繳納個人所得稅的計算方法、當地政府為境外（包括香港）的高端人才和緊缺人才提供個人所得稅稅負差額補貼、鼓勵港澳青年到大灣區大陸九市創新創業、支持港澳高校和科研機構參與廣東省科技計劃、推動港澳居民來往大陸通行證便利化應用等等。

政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基將會隨行，林鄭月娥將於7日返回香港。她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

《香港01》指出，這次是「反送中」風波至今，身兼港澳工作協調小組組長的韓正首次公開接見林鄭月娥，今年6月時，韓正曾南下深圳與林鄭月娥商討反修例風波，而林鄭在衡量各種因素後，最終宣佈暫緩修例。

►反送中爆發以來首次「同場」 習近平與林鄭月娥將出席進博會

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

