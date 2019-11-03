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香港七區集會防暴警舉黑旗！　衝進商場「截查多名黑衣人」

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▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

經過港九多處昨日（2日）的連場示威後，有網民以反警暴為名，今午1時發起「香港人反警暴　七區緊急行街」示威行動，當中新界區包括於荃灣公園、沙田百步梯、大埔風水廣場及屯門文娛廣場等等。至早上，以上各區均未見有佈防或警員出現，較多市民在上址休息，氣氛平靜。

至下午一時半，各區開始陸續出現聚集人潮。屯門、沙田皆有防暴警截查市民，而沙田百步梯有四人被捕。至下午3時起，陸續有示威者破壞的情況，大埔吉野家、沙田站、屯門美心西餅皆有破壞的情況。防暴警曾進入大埔超級城、沙田站了解。

【17﹕56】大埔﹕大埔廣場外，防暴警舉黑旗。其後，防暴警突然衝上大埔廣場二樓，並進入大埔超級城內截查。現場人士鼓躁，並向在場防暴警叫囂。

【17﹕45】大埔﹕大埔超級城外，防暴警截查數名黑衣人，並叫記者離開。

【17﹕43】屯門﹕一批在大會堂外戒備的防暴警員準備撤退時，突然追住兩、三名年輕人，跑入附近的屯門公園內，並截查到場人士。其後，防暴警又再折返屯門公園往大會堂的天橋位置，並截查一名指罵他們的市民，其間與一名輪椅人士對罵，輪椅人士不滿警方阻路及批評他們蒙面。輪椅人士其後獲放行。防暴警要求記者離開。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【17﹕30】沙田﹕沙田區議員衛慶祥譴責警方衝入新城市廣場的行為，並要求警方道歉，並只如市民需要協助可聯絡他。他要新鴻基就再有警員衝入新城市廣場作出交代。

【17﹕18】屯門﹕屯門時代廣場開咪表示會短時間內關閉。

【17﹕08】屯門﹕防暴警不斷在大會堂平台一帶巡查，並截查青年。

【17﹕05】沙田﹕救護員將中胡椒噴霧傷者送離新城市廣場期間，一名操普通話男子取出多支五星旗，高呼「我是中國人」，在場市民情緒激動，向他指罵，有人欲推撞，遭其他市民制止。大陸漢衝入載救護員及傷者升降機，數名市民阻止升降機關門及險爆肢體衝突，遭救護員及其他市民阻擋，有人向升降機內潑水，救護員被潑濕，但未有向市民動怒，升降機隨後關上。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【16﹕57】沙田﹕新城市廣場內，多人中胡椒噴劑後感不適，救護員到場治理。有中年男子需要冰敷頭部，亦有女士需要洗眼。一人由救護員以推床送往醫院。


【16﹕46】沙田﹕防暴退出沙田新城市廣場後，市民圍圈討論剛才情況，表示已有律師到沙田警署跟進三名被捕人士情況，其他市民繼續逛商場。

【16﹕42】屯門﹕有示威者包圍一名男子，男子剛才疑曾拍攝示威者，示威者包圍要求查看其手機，最後男子獲准放行。該名藍衣男子被懷疑影現場人士「大頭相」，藍衣男子被包圍下交出手機檢查，有人大喊「無人打過佢呀」，男子其後獲准離開。

【16﹕41】沙田﹕有市民表示，防暴警進入沙田新城市廣場後，以盾牌推撞到場人士，並制服一男一女。之後防暴警上二樓，向樓下射胡棣噴霧，有市民面部中椒。現場了解，至少有三個人中椒。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【16﹕33】沙田﹕沙田新城市廣場內，警員制服至少三人，商內的市民面對警表現鼓噪，在高位的市民向警員投擲雜物及水樽，一隊防暴警員撤退時，在商場內向高處舉槍。部分防暴警乘扶手梯離開沙田新城市廣場前往地下巴士總部，有示威者不斷向他們掟水樽，並叫囂﹕「上嚟呀！」防暴警在扶手梯底戒備，並用電筒由巴士站照上來。

【16﹕31】沙田﹕防暴警在中庭位置向二樓舉長槍。

【16﹕26】沙田﹕防暴警進入沙田新城市廣場的中庭及二樓位置，並制服至少一名黑衣人。有記者上前採訪時，警員向記者方向舉起胡椒噴劑。其後，防暴警再制服一人。

【16﹕21】屯門﹕示威者在屯門時代廣場內向美心西餅塗鴉，防暴警再度重回時代廣場近大會堂位置戒備。

【16﹕21】沙田﹕沙田新城市廣場中庭眾人唱歌時，突然有防暴警走近中庭位置，引起在場人士不滿。當時，數十個防暴，包括陶輝，在沙田婚姻註冊署戒備，突然其中一個話：「一陣入中庭。」一兩分鐘過後，數十個防暴就由婚姻註冊署衝向新城市，經百步梯進入新城市中庭。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【16﹕13】沙田﹕有防暴警進入沙田站了解事件，並在站外截查戴口罩的市民。

【16﹕05】沙田﹕有示威者在沙田站有人敲打客戶服務中心，裡面有職員尖叫。亦有示威者破壞閘機及灌水，他們三分鐘快閃破壞後散去。另外，一批黑衣示威者跑至戲院的樓層，暫未知下一步行動。

【15﹕55】沙田：有人將一支五星旗丟在新城市廣場中庭地下，其後被一名男子拾起，棄置在新城市廣場外的花圃。

【15﹕49】沙田﹕新城市廣場中庭有數百人聚集。

【15﹕48】大埔﹕防暴警進入大埔超級城內戒備，一田超市落閘，吉野家亦落閘。防暴警一度指罵一名議員助理，有大埔街坊問商場職員是否有報警，職員稱沒有報警。

【15﹕43】大埔﹕一批黑衣人士剛剛曾前往平台，但記者被拒絕跟隨，現時黑衣人士重回商場內，在店舖門外噴字及破壞。示威者包圍吉野家破壞，破壞前他們曾叫店員及食客散開。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【15﹕33】沙田﹕一名王先生表示，下午1時40分，數名黑衣蒙面青年坐在百步梯，其間一名婦人上前關心他們情況。後來黑衣人曾到廁所換衫，在百步梯側花圃被多名便衣警員按在地上，多名市民上前了解，便衣警指青年曾襲警，又指他們藏有錘仔等工具。市民一度起哄，約三十名防暴警支援，曾用胡椒噴霧指向市民，其後將五名青年拘捕帶走，而稍早關心青年情況的婦人被問話後獲放行。

【15﹕30】大埔﹕大埔超級城的食肆元氣已關門。大埔超級城人士，呼籲在場人士到地下聚集，「落嚟坐」

【15﹕28】屯門﹕防暴警一度離開，之後又再返回時代廣坪的門外，並截查黑衣年輕人，又向在場人士質問﹕「邊個犯法！」並質問一名戴有頭盔的《明報》記者是否違法，雙方有語言衝突。防暴警隨即舉藍旗。有示威者將雨傘及繩索封了時代廣場商場的門，阻止防暴警進入。

【15:22】屯門：有警員於在場人與對罵，一名警員表示只要示威者示擲物，便不會清場；另一方面，有示威者以雨傘封商場門口。

【15:18】大埔：有在場人士於商場中庭位置，以紙鶴砌出「Free HK」字樣。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【15:10】屯門：一批防暴警員於屯門大會堂巴士站下車，一批市民於天橋上聚集，並將雜物如雞蛋等等擲向警員，防暴警員一度持槍指向市民，及後警員折返到平台位置。

【14:40】沙田：百步梯約有百市民聚集。稍早前有警員到場拘捕最少四人。目擊者劉小姐指，事發下午一時許，突然有數名便衣人士將年青年按在地上，她與其他市民上前了解，被要求跪底，但她未有照做，其間與便衣有拉扯，右手留有紅痕，其後有軍裝警將她放行。

【14:28】屯門：被截查的姓張青年表示，「我比較衰嘅，行街去廁所，警察話循例都要查下」，他稱自己有帶面具在身上，諷刺大家絕對不要帶面具出街，又勸大家不要出街，因為會被人拘捕。他又指自己在天水圍居住，但到屯門行街，結果被警方質問。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【14:23】沙田：百步梯位置亦有多名市民聚集。

【14:18】屯門：數十名市民於屯門大會堂外聚集，亦有數十防暴警員於上址，一名少年於洗手間外被搜查，在場市民指罵警員「去廁所都拉」。

【14:10】大埔：大埔超級城位置，過百名市民繼續高叫口號。

【14:00】沙田：百步梯位置出現一批防暴警員截查多人，至少兩人被帶走。

【13:44】大埔：有約20名黑衣人士離開大埔超級城，民建聯鄭俊平區議員的辦事處被塗鴉。

【13:21】大埔：大埔超級城位置，有約三十人於地下位置聚集，其間不時高叫口號。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

新界各區早上暫未見警員出現

至上午9時，荃灣公園附近未見有佈防或警員出現，公園內有不少市民散步或放狗；屯門文娛廣場一帶，亦未見警員或佈防，仍有不少印傭在廣場休息，而屯門大會堂玻璃被可見圍上金屬板，美心外門亦圍板，未知是否早前已封上，附近亦未見警力佈防；沙田百步梯一帶，至中午時份亦未見警員出現，仍有街坊於大會堂附近練舞；至於大埔風水廣場，早上亦未見特別，仍有小童於上址踢足球。

▲香港網友發起1103七區集會，港警驅逐人群。（圖／香港01授權提供，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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