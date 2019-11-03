反送中爆激烈衝突！港警截至凌晨「拘捕逾200人」查獲188支汽油彈

▲香港2日爆發激烈警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港昨（2）日有多個地區爆發激烈的示威衝突，港警表示，對於這些暴力行為予以強烈譴責，截至今日凌晨1點，警方共拘捕超過200人，涉及罪名包含非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、身處非法集結時使用蒙面物品等；此外，有組織罪案及三合會調查科（O記）昨日在銅鑼灣拘捕4男1女，他們涉嫌藏有攻擊性武器，並查獲約188支汽油彈、數支伸縮警棍及胡椒噴劑等武器。

▼港警共拘捕超過200人。（圖／達志影像／美聯社）

綜合港媒報導，警方凌晨2點01分左右發表聲明總結示威情況，內容提到自昨日下午約2點開始，就有大批市民漠視警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園非法集結，最後演變成大規模破壞行為；示威者先是用路障及雜物堵塞銅鑼灣和灣仔多處主要幹道，然後縱火焚燒路障及向警務人員投擲汽油彈和磚頭等硬物，甚至在部分路段放置裝有鐵釘的木板，完全無視對道路使用者和附近居民造成的危險。

聲明也指，警方在驅散行動中曾派出人群管理特別用途車，並使用催淚煙、橡膠子彈、布袋彈和海綿彈等制止示威者的違法行為，「警方強烈譴責暴徒目無法紀的暴力及破壞行為。暴徒的行為嚴重擾亂社會秩序，影響廣大市民的生活。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。」

▼示威者在道路中縱火。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，昨日下午5點開始，民眾在遮打花園及愛丁堡廣場展開集會，但數分數後就被警方以港島區有人非法集結為理由，要求兩個集會在5點半終止，兩個集會均隨即按警方要求終止及解散。不過在中環地區，部份示威者在德輔道中及畢打街縱火，警方其後驅散，部份示威者則往灣仔前進。

位於港島皇后大道東的新華社香港分社也遭到示威者縱火破壞，大門玻璃粉碎，大廳內不斷冒出火光。香港記者協會晚上發聲明，譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，要求有關人士停止暴力，同時要求警方嚴肅處理；香港新聞行政人員協會亦高度關注事件，強烈譴責所有針對新聞機構的暴力行為。

▼新華社香港分社也被破壞。（圖／達志影像／美聯社）

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