李佳芬喊學貸繳不出就政府吞了　黃創夏：從維多利亞學校做起

▲韓國瑜學貸免息政策，李佳芬表示若學生有難言之隱不還學貸，那政府就吞了吧，言論引發熱烈討論。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

韓國瑜日前推出「學貸免息」政策，夫人李佳芬昨（3日）到台中舉辦「佳芬講堂」，被現場支持者問到是否應設防弊措施，以免有學生申請貸款旅外後不還恐成呆帳，李佳芬表示若學生有難言之隱不能還，那政府就吞了吧，言論引起熱烈討論，資深媒體人黃創夏也在臉書上發文回應「太好了，請維多利亞學校率先吞下所有的學費，帶動風潮。」

選戰倒數2個多月，高雄市長韓國瑜除了自己全力投入總統大選外，也派出最強分身夫人李佳芬到台中舉辦「佳芬講堂」，展現夫人魅力，活動快結束時，有支持者問到韓國瑜學貸免息政策，表示是否應設防弊措施，若有學生申請學貸旅外後不還恐成呆帳，李佳芬霸氣回應「若學生有難言之隱，那政府就吞了吧」，言論引起外界熱烈討論。

資深媒體人黃創夏今（4日）在臉書上發文回應「太好了，請維多利亞學校率先吞下所有的學費，帶動風潮。」不少網友認同黃創夏發文，紛紛回應「感恩夫人讚嘆夫人，以後讀書不用繳學費，可能嗎」、「所以政府帶頭告訴學貸申辦學生，可以不顧個人信用？」「這個問題其實真的不要扯藍綠，就商業經營角度來看，是如果你是老闆，韓先生夫妻跟你說，呆帳沒關係，公司來吸收，你會請他們夫妻來上班？」

維多利亞雙語學校為韓國瑜和妻子李佳芬家族當初和台糖簽約承租土地，在雲林縣斗六市創建的雙語學校，根據《親子天下》調查，該校註冊費每學期約3.9萬元，月費9.7千元，服裝約2至5千元不等，書籍費約3至4千元，交通費依照路線決定，社團費依照各社團決定。



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