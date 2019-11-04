檢舉達人狂拍違停...「受災戶」月收30張！「隱形斗蓬」出籠成高雄奇景





▲三民區十全路出現檢舉達人，居民遮車牌反制。（圖／記者吳奕靖攝）



記者洪正達、吳奕靖／高雄報導

高雄十全二路一帶9月份開始出現檢舉達人，當地多名店家與住戶陸續接到罰單，少則3、5張，多則10多張，甚至有人接到30張以上，每張罰單需罰600元，民眾雖自知違規，但為規避檢舉，紛紛用布條、紙板遮住車牌來避免被拍照，乍看就像汽車戴口罩。

三民一分局表示，9月1日至11月1日之檢舉件數，十全二路路段各項違規停車件數就有146件，且部分案件為車主將車輛停在自家騎樓，依據《道路交通管理處罰條例》第3、55、56、90-3條規定，「人行道（騎樓屬人行道）以禁止停車原則，開放機車、慢車停車（劃設停車格位）為例外，車輛停車方式應遵守規定，故停放車輛遭民眾於7日內檢舉違停，警方亦依規定舉發並無疑義。

▲▼居民以厚紙板將車牌遮蔽。（圖／記者吳奕靖攝）







當地居民表示，從檢舉照片的角度來看應該是坐在公車上持手機或錄影機朝騎樓檢舉，也有店家表示「只是將車停在自家騎樓卸貨也會被檢舉，且1個月就被檢舉5次！」另也有住戶說，9月下旬在家泡茶時發現有檢舉達人坐在副駕駛座拿手機朝停放在騎樓的車輛錄影，當下覺得一定被檢舉了，果不其然數日後接到紅單還真是當天被檢舉。

十全二路被檢舉的案件中，一名林姓住戶從9月中一直到10月初就已經接到將近30張罰單，從10月中之後發現有其他居民用布條或紙板遮蔽，於是他也跟著做，不過在檢舉達人出現到開始遮蔽車牌有10多天的空檔，心裡一直有預感會被檢舉，沒想到罰單仍如雪片般飛至，只能當成捐錢給政府。



據了解，部分民眾為了規避檢舉而以抹布、紙板等物遮住車牌，若不在行駛狀態則並無違法，但車輛停放位置若為騎樓或紅黃線等，實際上仍屬違規，警方到場仍會依法查處，如果以路障或其他方式遮蔽車牌的話，則有可能涉及路霸行為，警方仍會依規定舉發。

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