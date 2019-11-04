打檔車上快速道路「到底誰三寶還沒結論」 警先開出紅單　

▲一名男子將打檔車騎上68快速道路，引發網友討論。（圖／翻攝新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名頭戴粉紅安全帽、身穿黑色外套的男子，3日上午將騎機車騎上台68快速道路，還一度騎到內線道與汽車互相爭道，違規畫面被民眾拍下PO上網，被網友戲稱「風一樣的男子」，也有不少民眾無奈「早就習以為常」。而新竹縣警方也表示，男子違規行徑可開罰3千至6千元罰鍰，目前已依照影片內容逕行舉發。





有網友在《新竹大小事》貼出一段影片和照片，一名騎士頭戴粉紅安全帽、身穿黑色外套騎著打檔車，從容自在的騎著白牌機車在台68快速道路快速奔馳，過程中還把車騎到內線道與汽車爭道，畫面十分危險。



貼文24小時，引起5百多則討論，有部分網友認為騎士是「三寶」，不過也有2輪路權擁護者認為，「我騎紅牌，我騎快速道路上下班，我想問，除了車牌顏色不一樣以外，那台檔車有什麼不能走快速道路的限制？他也是能跑到0km/hr啊」、「他騎他的你開你的只要用路人彼此尊重就沒有問題，是臺灣愚民政策太久才覺得奇怪。 只有台灣跟韓國重機不能上國道」。

警方表示，從照片上看來，地點應該是在台68快速道路約13公里處，靠近竹東方向，雖目前尚未接獲民眾檢舉、報案，但由於機車騎士違規事證明確，警方將依影片內容逕行舉發違規。提醒民眾，機車、行人或是腳踏車違規進入快速道路或高速公路，可依「高速公路及快速公路交通管制規則」及「道路交通管理處罰條例」第33條開罰3千至6千元罰鍰，不但傷荷包還很危險，提醒民眾上路前多熟悉路況，以免釀成意外。

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