逢甲夜市「驚悚比人高垃圾山」半小時100遊客亂丟　店家氣炸反制：送回你家

▲騎樓垃圾山除了瓶瓶罐罐之外，還有好幾袋大袋的垃圾。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中逢甲夜市周末人潮強強滾，超人氣排隊小吃店鋪爆滿遊客，但和對街騎樓景象形成強烈反差，驚悚的「垃圾山」多到可能隨時垮下來。店家憤怒貼告示，揚言搜證反制。但如果環保單位開罰，其實倒楣的是屋主。

《東森新聞》直擊逢甲夜市福星路好熱鬧，車來人往還有一堆小吃，但對街騎樓垃圾堆得比一名成人還要高，短短半個小時超過100名觀光客亂丟垃圾，除了瓶瓶罐罐之外，還有好幾袋大袋的垃圾。

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旁邊店家表示，一開始有人丟了幾包垃圾，後來一些瓶瓶罐罐、塑膠袋和裝食物的盒子也陸續丟，才短短半個小時就變成這副慘況，且垃圾堆高到快要垮下來。

▼逢甲夜市垃圾山引發網友熱議。（圖／東森新聞）

民眾說，逢甲商圈美食聞名，但現在一到周末，垃圾亂丟現象卻多到不行。儘管環保局和商圈業者貼了禁止亂丟垃圾告示，最高可處6000元罰鍰，但看來嚇阻成效不大。

部分店家被遊客垃圾丟到怕，他們除了裝監視器遠端監控之外，也自製了一些標語，包括「24小時全天候錄影監視中」、「已錄影存證幾位丟垃圾者」、「若再亂丟即通知環保署」、「將垃圾送回你家」。

民眾說，假如有人先放了一袋垃圾，「就會有第二個人再丟第二包，第三個人丟第三包。」只是現在倒楣的是屋主，到時候環保局接獲檢舉就會對屋主開罰。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼店家裝遠端監控及寫標語反制沒公德心的民眾。（圖／東森新聞）

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