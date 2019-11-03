滑翔機「大規模偏離軌道」！　墾丁龍磐公園婦人遭爆頭奪命肇因曝

▲墾丁龍磐公園遙控飛機砸死婦人現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／屏東報導

墾丁龍磐公園舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽發生滑翔機砸死人意外，主辦單位發新聞稿表示，這起意外發生的原因，很有可能因為活動下午的風力改變才導致。

根據「台灣遙控斜坡滑翔機協會」的新聞稿指出，3日下午當地風況轉強，而本項活動參賽機均無動力，因此受風力影響甚鉅，推測該名肇事選手極可能是因為場地較不熟悉，加上天氣突然轉變影響，導致滑翔機失控，大幅偏離規劃航道墜毀，並造成遊客傷亡。肇事選手因非本國籍人士，加上事發當時適逢假日，因此昨夜透過管道，除與選手家屬聯繫外，並通知美國在台協會(AIT)，請其給予協助。

「台灣遙控斜坡滑翔機協會」原訂自2019年11月2日起於墾丁龍磐公園舉辦一年一度的F3F無動力滑翔機國際公開賽，多國選手自國外遠道而來共襄盛舉，正因為墾丁龍磐特殊崩崖地形，被譽為是全球最佳飛行地點之一。斜坡滑翔機是一種運用大自然風力的飛行方式，完全不自備動力，不僅沒有噪音，同時也不會排放任何廢氣，可以說是最環保的飛行活動。不料在比賽第一天結束時，竟發生失控滑翔機撞死遊客事件，所有選手對此不幸事件均表震驚，也深感遺憾！

▲墾丁龍磐公園遙控飛機砸死婦人現場 ，肇事機殘骸。（圖／記者吳奕靖攝）

「台灣遙控斜坡滑翔機協會」理事長曾國棟表示，龍磐國際公開賽已舉辦數年，無論是場地安全及清潔維護，保險及參賽資格等，均透過完善規劃，並正式向墾管處提交申請，多年來已成為一項頗受好評的國際活動，而台灣選手目前也保持世界第一的殊榮，在全球斜坡滑翔機領域裡，成功把台灣推上國際舞台。而本年比賽前，墾管處亦於前一日派員到現場會勘，確認比賽規劃均符合申請項目。

發生此一不幸事件，協會昨晚已做成停賽決議，並將選手繳交之報名費等各項費用捐助予傷亡家屬，作為慰問金。曾國棟並表示，本項活動均按規定辦理保險，目前已通知保險公司進行後續理賠，並將盡力協助肇事選手處理善後事宜。

▲墾丁龍磐公園遙控飛機砸死婦人現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

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