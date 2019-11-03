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「不熟台灣法律」求助AIT　美籍David曾獲墾丁颱風賽團體冠軍：滑翔機突消失

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▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林女遭滑翔機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

墾丁龍磐公園2日舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽，57歲美籍選手David操作的滑翔機撞死一名35歲林姓少婦。據了解，David曾獲得2017年的墾丁「颱風賽」團體冠軍，未料這次失手造成傷亡，而他也拒絕夜間偵訊，並求助美國在台協會（AIT）。

35歲林女居住在台南市，丈夫則在新北市工作，她與家人2日一起到南台灣旅遊，下午安排到墾丁龍磐公園。事發時，她抱著2歲兒子在步道上欣賞風景，就被從天而降的滑翔機高速砸中頭部，當場頭殼破裂、血流滿地慘死，強大的衝擊力也讓滑翔機破碎一地。男童脖子則有15公分撕裂傷，緊急送醫縫8針後沒有大礙。

▼遙控滑翔機重達2公斤，高速撞上林女後當場粉碎，可見撞擊力道之大。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

龍磐公園2日開始連續3天舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽，林女的死亡地點距離賽場約500公尺遠。肇事的57歲美籍選手David事後也趕到現場，得知自己的滑翔機砸死人嚇得不知所措，他供稱，剛開始飛得很正常，後來不知為何就消失了，不久之後才聽說有撞到人。

據了解，David曾獲2017年墾丁「颱風賽」團體冠軍，事發後，他拒絕夜間偵訊。《聯合報》報導，第三次來台的他主張不熟悉台灣法律，請求律師到場以及美國在台協會南下協助。

無動力滑翔機起源歐洲，台灣玩家有接近100多人，國內基隆、台東、苗栗等地都有飛場。而龍磐公園的地形優良且風勢強勁，被國際選手評為全球最佳飛行點，滑翔機國際大賽多會選在這舉辦，每次都吸引各國好手前來參加，連世界紀錄也是台灣選手在墾丁創下。

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