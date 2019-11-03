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35歲母被滑翔機砸死…生前繪製LINE貼圖　Q版家人畫像記錄溫馨日常

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記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣墾丁龍磐公園2日下午發生死亡意外，來自台南的35歲林姓女被一架遙控滑翔機砸死，其實她是一名插畫家，也有在Line上傳創作貼圖，最近剛從板橋搬回台南居住，加上剛好爸爸在墾丁舉辦同學會，才會跟家人一起到龍磐公園賞景，不料卻碰上死劫悲劇，死者家屬都無法接受。

▲墾丁龍磐公園2日下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死林姓婦人意外事件，墾管處聲明表示，「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林女與家人到龍磐公園旅遊，不料被失控的滑翔機砸中死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，林女生前相當喜愛畫畫，平時還有創作Line貼圖，幾乎都以寶貝兒女當主角，還把自己跟先生畫成Q版的肖像，臉書平常則會分享自己的創作水彩畫，還有許許多多溫馨的日常生活紀錄，像是女兒小時候手舞足蹈的影片，畫面中一家四口幸福洋溢，不料卻因為一場旅遊，讓生活一夕間變了調。

死者老公接獲愛妻的死訊後，連夜從新北市趕到屏東，3日上午抱著大女兒跟岳父岳母一起出現在殯儀館，心情非常沉重不願多作回應。死者母親表示，「女兒是最近搬到台南住的，原本是住板橋，要是住板橋就不會跟我們來玩了，她是住在台南最近才搬下來，才跟我們一起出來。」

▲▼才華洋溢！ 遭滑翔機砸死婦 生前繪製LINE貼圖。（圖／東森新聞）

▲林女生前相當喜愛畫畫，平時還有創作Line貼圖，幾乎都以寶貝兒女當主角，還把自己跟先生畫成Q版的肖像。（圖／東森新聞）

死者母親感嘆，女兒如果沒搬回南部，可能就不會發生憾事。事發後，牡丹鄉長潘壯志特別趕到醫院關心，原來他是死者父親的高雄工專同學，大家感情好每年都會舉辦同學會，這一次的主辦人就是死者爸爸，沒想到會碰上滑翔機砸中人的意外。

▲墾丁龍磐公園2日下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死林姓婦人意外事件，墾管處聲明表示，「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲肇事美籍男子被移送的畫面。（圖／記者陳崑福翻攝）

林女因為從板橋搬回台南才會跟著父母出遊，又碰巧父親主辦同學會的選在墾丁，進而到龍磐公園碰上滑翔機比賽，接著才被失控滑翔機撞上死亡，一連串的致命因素讓家屬無言以對，後續官司及相關調查仍有待檢警進一步釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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