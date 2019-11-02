快訊／吳敦義連乾5杯跑行程　雙眼恍惚腳步不穩

▲吳敦義出席北部地區退休將領團結自強聯誼會，在會中向台下將領連敬五杯酒。（圖／記者葉南州攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨主席吳敦義2日前往新北市林口區為國民黨立委參選人洪孟楷站台，但在接受媒體採訪時身體不適，雙眼恍惚，身體甚至一度前後搖晃，需要人攙扶才能穩住。面對媒體詢問不分區立委名單問題，吳敦義並未做出任何回應，隨後被身後的隨扈扶持進競選總部裡坐著休息。

吳敦義上台致詞時解釋，自己剛才喝多了，而前台北縣長周錫瑋也為吳緩頰，「主席剛剛與500位退役將領聚餐，為國民黨爭取支持，相當辛苦。」

國民黨黃復興黨部2日中午舉辦「北部地區退休將領團結自強聯誼活動」，上百位退休將領參加，力挺國民黨總統參選人韓國瑜，吳敦義也出席致詞，更親自向台下退將連敬5杯酒，懇託支持韓國瑜、票投國民黨。

▲吳敦義為洪孟楷站台，在接受媒體採訪時身體不適。（圖／翻攝吳敦義臉書）

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