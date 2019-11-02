屢爆香港公務員參與示威　央視批：吃飯砸鍋、背棄原則

▲香港831遊行中的港鐵太子站。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

外傳香港政務司長辦公室一名譚姓男助理文書主任參與「8.31太子站衝突」紀念活動，《央視新聞》2日評論，「無論何種行業，最令同袍不齒的就是吃飯砸鍋，背棄原則」，香港所有公務員都應恪守包括「政治中立」的《公務員守則》，然而參與示威的「暴徒」沒一條守住。

評論指出，自從香港風波發生以來，「公務員涉暴」事件已不止一次發生，9月中旬，一名「黑衣人」在參加非法游行時被市民摘下頭套，被網友認出是香港海關員工，編號1498的關員林熾輝。香港特首林鄭月娥也曾表示，公務員違反法例是不容許的，會按公務員條例採取行動。

評論強調，一直以來，公務員工作在香港都是市民眼中的「香餑餑」（意指熱門選項），香港《公務員守則》則包括「堅守法治」、「誠實可信、廉潔守正」、「行事客觀、不偏不倚」、「政治中立」、「對所作決定和行動負責」、「盡忠職守、專業勤奮」。

▲香港10月31日遊行。（圖／路透）

此外，《人民日報》2日也評論，公職人員捲入黑色恐怖的下場只有一個，那就是既輸掉了自己的職業和前途，也失去了香港的現在和未來，最後只能與暴徒玉石俱焚。

根據《香港01》，大批示威者於10月31日聚集在太子站外悼念，隨後引發警民衝突，被捕的人中包括政務司司長辦公室一名24歲譚姓男助理文書主任，他在旺角涉嫌參與非法集會被捕，當時他戴著面罩，襲擊在場員警。

此外，《東網》報導，香港消防處指出，從6月至今，約有90位人員涉及相關個案，已制訂有關使用社交媒體的指引供人員參考，如有違反，將須接受紀律調查。

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