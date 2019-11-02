禁食24hr綁座椅撞牆！活豬測試「兒童安全帶」...只因結構像6歲童

▲幼豬被用安全帶固定在模擬椅上。（圖／International Journal of Crashworthiness）

本報訊

動物實驗因牽涉倫理問題向來備受爭議。動物保護組織PETA近日發文指責，指根據中國大陸研究人員在國際期刊發表的研究，其中提及用活豬作汽車撞擊測試，以研究兒童安全帶性能，因為研究員認為活豬的解剖結構像6歲孩童。測試導致7隻幼豬死亡、8隻豬受傷。研究手法引來動保組織批評，認為同類研究不少歐美國家早已停用動物作測試。據報涉事人員則稱研究遵守美國的相關準則。

涉事研究在國際期刊《國際耐撞性雜誌》（International Journal of Crashworthiness）刊出，中國大陸研究人員在內地醫院測試了三種不同配帶安全帶的方法，並表示因為幼豬的解剖結構與6歲孩童相似，暗示他們將來或再進行類似實驗。研究指出，幼豬進行測試前需分別禁食6小時和24小時，及後會被綁在高速模擬椅上，以時速30英里（約48公里）撞向牆壁。

該次研究導致共7隻幼豬死亡，另有8隻受傷，包括出血、骨折和體內瘀傷。研究人員會在撞擊後檢查和解剖幼豬，當中最常出現肺部受傷，其次為脾臟和肝臟。他們續稱，測試遵從美國相關動物實驗的使用準則，並獲倫理委員會批准。

動物保護組織「Peta」在官網指責，相關研究手法殘暴及血腥，令動物殘缺不全，強調現今不少公司已採用更先進的人體臨床研究，或是電腦模擬、3D醫學影像和人體模型，以進行撞擊測試。組織稱已聯絡涉事研究人員，要求停止在這種「粗暴」的測試中使用活體動物。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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