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發現新型態史上最小黑洞　紅色大恆星繞著它轉！

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▲今年4月發現的黑洞Powehi。（圖／取自EHT collaboration）

▲今年4月發現的黑洞Powehi。（圖／取自EHT collaboration）

實習記者周依儒／綜合報導

美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University，簡稱OSU）天文學教授陶德（Todd Thompson）日前在《科學》雜誌上撰文指出，他的團隊發現了一顆紅色大恆星繞著一個不知名的天體運行，在經過深入研究後才知道，原來是一顆史上最小的黑洞！

陶德表示，過去的天文學家都比較關注在大的黑洞上，因此經常忽略質量較小的黑洞，這種選擇性的研究和觀測方式，就像是只對特定族群進行人口普查一樣，可能會造成人類無法完全了解黑洞。

陶德說，「人類都想了解超新星、超大黑洞的爆炸和大質量恆星裡有哪些元素，如果我們能夠研究出新的黑洞種類，就能知道有哪些恆星、黑洞和中子星會爆炸，又有哪些是不會的，這開闢了一個新的研究領域。」

陶德和他的團隊在此次研究中發現了一個聯星系統（指在空間中的兩個天體彼此間有引力上的交互作用存在，所以繞著共同的質心運轉），裡面有一顆紅色的巨大恆星繞著其他天體運行，但它的運行軌道比現知的黑洞還小。

因此他們透過光譜儀和其他數據計算後，發現這個天體就是一個低質量的恆星黑洞。進而又發現此黑洞質量是太陽的3.3倍，比之前發現太陽的3.8倍最小黑洞質量還低，可能是一種新型態的黑洞。

許多人說黑洞的誕生始於恆星的死亡，當恆星燃料耗盡爆炸後，質量大的恆星會坍縮成白矮星，而質量更大的恆星則會則會坍縮成中子星或黑洞。但由於這種黑洞的質量跟恆星很像，因此也被稱為「恆星質量黑洞」。此外，黑洞也能造成新恆星的誕生，當一群新的恆星群形成時，質量最大的那顆恆星會最快爆炸死亡成為黑洞，而爆炸中產生的能量則會製造出許多塵埃和氣體，就會有新的恆星不斷誕生，這個模式也會不停循環。

大部分對黑洞的認知就是像吸塵器，會在外太空到處轉把東西吸進去，但其實黑洞只是質量大、密度高，因此引力極強，被吸進去的物質都沒辦法逃出。不過在1964年時，科學家發現有光從黑洞周圍射出來，並將它們稱為「X射線」。之後科學家表示，黑洞的周圍稱為「吸積盤」，離黑洞本身還有一點距離，因此可以發出X射線。

另外天文學家對黑洞的研究歷史非常長，但直到今年4月才首次對黑洞進行直接觀測並拍攝，而他們也將拍到的照片取名為「Powehi」，是夏威夷語，意指「無窮創造的深美源頭」。

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