川普怒搬家「紐約→佛州」…怨政客惡劣對待　古莫：終於擺脫

▲川普將永久居住地改為佛州。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普宣布,他將從「土生土長」的紐約人轉成為佛羅里達州的「永久居民」。他在推特上表示,會選擇離開紐約的原因是受到惡劣的對待,「我非常珍視紐約的土地和人民,但我一直受到該州首長的惡劣對待,所以我不得不做這個決定。」被川普影射的紐約州長古莫則表示,「終於擺脫了。」

CNN報導指出,川普是在9月底將永久住所改為位於棕櫚灘(Palm Beach)的海湖莊園(Mar-a-Lago),而第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也隨後提出修改申請。川普也在推特上證實,他正準備離開紐約,因為他受到該州首長的惡劣對待,「我和我的家人會把佛羅里達州的棕欖灘當作我們的永久居住地。」

▲「海湖莊園」(Mar-a-Lago)又有冬季白宮之稱。(圖/翻攝自Mar-a-Lago網站)



川普表示,他非常珍視紐約的土地與人民,「但不幸的是,儘管我每年都要繳納數百萬美元的稅,但紐約市長跟州長總是惡劣地對待我,我不得不做出這個決定。」根據統計,川普上任以來,有239天是在紐澤西州的「川普國家高爾夫俱樂部」(Trump National Golf Club)居住,而非曼哈頓精華地段的川普大廈。

而被點名的古莫表示,「終於解脫了,佛羅里達州,他現在是你們的人了。」而民主黨籍的紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也說「如果你不喜歡待在這就快走吧!」

Good riddance. It’s not like @realDonaldTrump paid taxes here anyway... He’s all yours, Florida. https://t.co/9AX0q1aBkQ

Don’t let the door hit you on the way out or whatever. https://t.co/bLu88AzKVf