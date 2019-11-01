川普怒搬家「紐約→佛州」…怨政客惡劣對待　古莫：終於擺脫

▲川普將永久居住地改為佛州。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布，他將從「土生土長」的紐約人轉成為佛羅里達州的「永久居民」。他在推特上表示，會選擇離開紐約的原因是受到惡劣的對待，「我非常珍視紐約的土地和人民，但我一直受到該州首長的惡劣對待，所以我不得不做這個決定。」被川普影射的紐約州長古莫則表示，「終於擺脫了。」

CNN報導指出，川普是在9月底將永久住所改為位於棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago），而第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也隨後提出修改申請。川普也在推特上證實，他正準備離開紐約，因為他受到該州首長的惡劣對待，「我和我的家人會把佛羅里達州的棕欖灘當作我們的永久居住地。」

▲「海湖莊園」（Mar-a-Lago）又有冬季白宮之稱。（圖／翻攝自Mar-a-Lago網站）



川普表示，他非常珍視紐約的土地與人民，「但不幸的是，儘管我每年都要繳納數百萬美元的稅，但紐約市長跟州長總是惡劣地對待我，我不得不做出這個決定。」根據統計，川普上任以來，有239天是在紐澤西州的「川普國家高爾夫俱樂部」（Trump National Golf Club）居住，而非曼哈頓精華地段的川普大廈。

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而被點名的古莫表示，「終於解脫了，佛羅里達州，他現在是你們的人了。」而民主黨籍的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也說「如果你不喜歡待在這就快走吧！」

Good riddance.



It’s not like @realDonaldTrump paid taxes here anyway...



He’s all yours, Florida. https://t.co/9AX0q1aBkQ — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 1, 2019

Don’t let the door hit you on the way out or whatever. https://t.co/bLu88AzKVf — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 1, 2019

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