韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀　網抓了去年稱「19歲初戀在高雄」

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日在桃園舉辦總統、立委聯合造勢，在致詞時表示自己26歲才初戀，結果遭到粉絲頁「打馬悍將粉絲團」抓包，在2018年的高雄市長選舉時，韓國瑜才聲稱初戀19歲在高雄。

根據《新頭殼》報導，韓國瑜致詞時，以分享個人初戀年紀作為開頭，稱自己26歲才初戀，連別人問幾歲初吻都答不出來。

在2018年9月30日，韓國瑜上節目才自爆，高雄大樹區是他的初戀地，19歲那年他到高雄當兵，結識一名住龍目村的女孩，常搭車到大樹，「現在人家可能都已經當阿嬤了」。

其實韓國瑜的初戀故事前後不一，在去年就已經被網友質疑，就在聲稱初戀在高雄後的一個月，和苗栗縣長徐耀昌拍影片時表示，和初戀情人就在苗栗後龍牽小手的，事隔40年還難忘當年的悸動，所以對苗栗有特殊的情感，對苗栗美食客家小炒、薑絲炒大腸等印象深刻。

網友在「打馬悍將粉絲團」留言表示，「可能有很多個初戀+很多次初吻」、「有沒有初戀在於19跟26之間」、「他到底有幾個情人？你老婆在你後面很火!」、「就在19跟26之間啦，量子初戀你懂不懂」、「有白紙黑字嗎？初戀不能兩次嗎？我今天也還是處男呢」。

延伸閱讀

韓國瑜的「兩次初戀」高雄苗栗兩邊跑？網友：不排除腳踏兩條船

►點我超越韓國愉快體驗



「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

