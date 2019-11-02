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時力擬列入不分區名單第4　黃國昌：沒有個人意願問題

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▲▼徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）

▲徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

距離2020大選剩下2個多月時間，外傳時代力量擬將立委黃國昌列在不分區第4或第6名，藉此衝刺政黨票。對此，黃國昌2日受訪時表示，這件事對他來講沒有什麼個人意願的問題，他認為比較重要的是要有一個改革的團隊進到立法院讓台灣有新的國會；黨主席徐永明則說，黨內仍會持續討論，基本上還是希望從黃國昌的個人意願與黨的發展角度平衡，希望提出優秀的不分區名單讓大家有更好的選擇。

時代力量於新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委提名賴嘉倫參選，國民黨派出前台北市副市長李永萍，民進黨則徵召有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選，另外還有安定力量主席孫繼正也確定參戰。徐永明與立委黃國昌2日上午陪同立委參選人賴嘉倫前往新北市汐止中正市場拜票，時力秘書長吳佩芸也一路陪同。

▲▼徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）

▲徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）

針對時代力量擬將黃國昌列在不分區第4或第6名，藉此衝刺政黨票，台北市長柯文哲上月30日受訪時則斷言「這樣子黃國昌會被做掉」。黃國昌2日受訪時表示，謝謝柯文哲市長，自己也尊重他的想法，不過時代力量作為目前台灣非常重要的改革力量，有關不分區的提名作業黨部都會非常積極、認真的為台灣社會找出可以代表時力改革價值的人物。

黃國昌表示，對於自己屬意排入不分區的第幾名，對他來講沒有什麼個人意願的問題，如果真的要講個人意願的話，他先前在「台灣的下一步」巡迴演講中也多次表明了自己的想法，他認為比較重要的是要有一個改革的團隊進到立法院讓台灣有新的國會，藍綠兩大黨都可以不要過半，因為過去這幾年來不管是國民黨或民進黨都全面執政過，但結果只讓大家感受到滿滿的權利傲慢，而怎麼樣扮演理性監督、強力問政與替民眾發聲一直是過去時力黨團在立法院努力的工作，他也相信要繼續比這樣的精神與價值繼續堅持在台灣的國會當中。

談及與台灣民眾黨的關係，黃國昌則表示，時代力量作為一個獨立的政黨，與其他政黨彼此之間都是保持良性競爭的關係，目前對台灣社會真正重要的是要有新的國會，並且有足以制衡兩大黨的第三勢力存在，而整個第三勢力的版圖加起來與藍綠兩大黨沒有差別太大，可以很清楚點看出台灣社會對於中道、理性監督的問政保有高度期待。黃國昌強調，時代力量會持續推出好的人才與政策，時力的價值也一直都很清楚，對民眾黨就像對民進黨、國民黨一樣處於競爭關係。

▲▼徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）

▲徐永明、黃國昌陪同賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。（圖／記者林銘翰攝）

徐永明則說，關於黃國昌在不分區的位置黨內仍會持續討論，基本上還是希望從黃國昌的個人意願與黨的發展角度作平衡，希望提出優秀的不分區名單讓大家有更好的選擇。

徐永明也說，時力與民眾黨在選舉裡雖然都是共同爭取不分藍綠、藍綠以外第三選民的支持，但在政策上還是保有合作空間，他期待柯文哲能夠就囤房稅更近一步表態究竟民眾黨的候選人是否支持。另外，時力在上一屆得到七十萬選票的支持，他認為明年不僅選票可以衝破百萬，立委也能在四席的基礎往上成長，在優秀的名單及過去問政的扎實表現之下，台灣人民絕對會給予時代力量肯定。

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