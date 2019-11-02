「郭家軍」黃韻涵開吉！挺韓被罵「婊子認錢不認人」…反酸：躲螢幕後就亂講話

▲國民黨立委參選人黃韻涵。（圖／記者賴君欣攝）

記者葉國吏／綜合報導

郭家軍第二人、國民黨立委參選人黃韻涵日前出席鴻海創辦人郭台銘舉辦的第二場感恩見面會，被問到挺韓還是挺郭，回答「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人」。這句話引起部分網友不滿，在臉書留言痛批「婊子認錢不認人」，黃韻涵對此決定提告。

由於在國民黨總統初選時，黃韻涵的母親、高雄市議會副議長陸淑美曾公開力挺郭台銘，黃後來獲得國民黨提名成為高雄市第二選區參選人，她到底是挺韓還是挺郭，也成為外界熱烈討論的話題之一。對此，黃韻涵在郭台銘的第二場感恩見面會中被問到這個問題，她回答，「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人，郭董很多政策是對國家非常正面的，有機會進國會也會往這邊去推行。」

不過，黃韻涵此話一出，隨即在網路上掀起正反意見熱議，部分郭粉在相關新聞以及臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」PO文或留言，抨擊黃的行為太厚臉皮，「還挺她？」甚至有人因為不挺她而受到批評，無奈退出挺郭的臉書社團。

根據《聯合報》報導，黃韻涵因「郭家軍」身分，招來特定網友在社群臉書中留言謾罵「婊子認錢不認人」，甚至直批郭台銘拿大筆現金資助高市副議長陸淑美，即黃韻涵的媽媽。這些留言讓黃韻涵無法忍受，決定報警提告這些網友，直指網民躲在螢幕後頭，就隨意發表言論，相當不成熟、不理智，期盼選民能回歸理性判斷，停止惡毒酸言。

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