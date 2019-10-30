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每天躺床上追劇！19歲男一個月後「右肢癱軟」　醫驚：56歲後才有的症狀

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▲每天躺床上追劇！19歲男一個月後「右肢癱軟」　醫驚：56歲後才有的症狀。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲小陳因長時間側躺追劇，造成血管阻塞而中風。（圖／翻攝自荔枝新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

在現代人的生活中，滑手機、熬夜追劇已幾乎成為我們的日常，不過，卻有人因追劇差點把命給丟了。江蘇省南京市一名19歲男子小陳（化名）近日突然感到右肢癱軟、無力，甚至連講話都些口齒不清，隨後便到醫院進行檢查，被確診為「急性腦梗塞」。

綜合陸媒報導，在手術的過程中，醫生發現，小陳的血管缺乏彈性，出現「動脈粥樣硬化」（是一種是粥樣斑塊沉積在血管壁並造成動脈狹窄的疾病），「但這是56歲以上才會有的症狀。」事後，醫生仔細詢問小陳才得知，原來是跟他的生活作息有關。

▲每天躺床上追劇！19歲男一個月後「右肢癱軟」　醫驚：56歲後才有的症狀。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲小陳的生活作息極差，加上長期不運動，導致血管缺乏彈性。

據悉，小陳的生活作息極差，平時除了有抽菸習慣，也不喜歡運動，他甚至還坦承，自己每天吃飽飯就側躺在床上追劇，沒想到一個月後就出現頭暈、走路不穩等症狀。醫生表示，小陳體重已達100多公斤，主要是因為經常側躺追劇，而造成四肢無力，被確診為腦梗塞。

江蘇省人民醫院介入放射科副主任醫師強調，「時間對於中風的治療是非常重要的，因為當你發生腦中風以後，每延遲治療一分鐘，腦細胞死亡的話，就會有190萬個神經元細胞發生死亡，所以一旦發生該情況要趕緊送醫，4小時內都是黃金救治期。」據悉，醫生目前已為小陳進行緊急手術，將堵塞的腦血管進行疏通。

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