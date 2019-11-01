懷疑妻出軌！24歲爸抱2歲女兒「怒往瓷磚地摔」...傳訊：孩子被我殺了

▲施男將親生女兒重摔在瓷磚地板。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣西南寧市一名24歲施姓男子懷疑妻子出軌，在今年1月時狠下毒手，將自己的2歲親生女兒抱起，並往瓷磚地板用力摔下，接著傳訊給妻子表示，「孩子被我殺了。」據悉，該案近日進行審判，施男因取得被害人之母親的諒解，最後被判處3年有期徒刑。

綜合陸媒報導，施男與妻子育有2女，不過他結婚之後，卻依然與父母住在一起。據悉，父母不斷勸施男搬離家中，帶著妻子和小孩自行生活。直到今年1月，他與父母又再度因為生活瑣事而發生爭執，他認為自己沒有能力撫養2個女兒，且懷疑妻子在外面有曖昧對象，隨後便萌生殺女念頭。

▲施男摔完女兒後，向妻子打電話、傳訊稱，女兒被自己殺死了。

施男當時在房間裡，抱起2歲的小女兒，2次將頭朝下，並且重重地摔在瓷磚地板上。事後，施男的父母聽見聲響後，立刻衝進房間將小孫女救下，並送往醫急救。據悉，施男當時還拿起手機，發出簡訊通知妻子，「孩子被我殺死了，妳回來去醫院見她。」

施男事後被警方逮捕，並且在法庭上坦承，自己與妻子在2014年結婚，但兩人並沒有登記，婚後一直居住在自己的父母家中。他提到，自己平時外出打工，平均月收入約3000元（人民幣，台幣約1.2萬元），在感到生活困苦期間，父母逼著自力更生，又懷疑妻子外遇，才想找女兒出氣。

▲施男坦承，覺得自己無力撫養2個女兒，加上父母施壓、懷疑妻子不忠，才狠下毒手。

據悉，經過醫院診斷，施男的小女兒因重摔而顱腦受傷，但損傷程度屬輕傷一級。最後，法院判決，施男屬於故意殺人罪未遂，但只造成孩子一級輕傷，加上自首後得到被害人母親的諒解，處罰得以減輕，判處3年有期徒刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

