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快訊／韓國瑜批民進黨一到選舉就抹黑　完全在搞「政治泡麵」

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▲▼韓國瑜、妙天合體造勢。（圖／記者黃克翔攝）

▲韓國瑜、妙天合體造勢。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國會政黨聯盟（簡稱國會黨）2日在凱達格蘭大道舉行黨慶，同時進行進軍立法院誓師大會，預計在各地推出15人參選立委。國會黨主席妙天支持的國民黨總統參選人韓國瑜到場支持，他在致詞時痛批，民進黨選舉一到就搞抹黑，就像泡麵一樣，肚子餓了熱開水一沖，兩分鐘就可以吃一碗泡麵，完全在搞政治泡麵。

韓國瑜表示，祝國會政黨聯盟生日快樂，現場大家帶黃色帽子，代表著對國會黨的熱情，但更感動的是中華民國國旗飄揚，「本來我現在我要出征，現在我想唱愛你一萬年了」。

韓國瑜指出，在展開傾聽之旅後，才會知道政治人物肩膀上的責任是什麼，也感觸到四個字「民心思變」，台灣人這幾年過得非常辛苦，國會黨來自各地，想問現場四十歲的好朋友多久沒聽到「台灣錢淹腳目」，以前的驕傲到哪裡？這趟傾聽之旅，感受到民眾的苦與怨已經淹到肚臍，真的讓人感慨萬千。

▲▼1102 國會政黨聯盟建黨（韓國瑜出席）-韓國瑜 。（圖／記者黃克翔攝）

韓國瑜提到，參拜廟宇經常看到「風調雨順，國泰民安」8個字，但風調雨順看老天，國泰民安靠自己，跳脫一切成見，冷靜來看，台灣讓民進黨當總統、國會過半，三年來民進黨交出什麼樣的成績單？蔡英文口口聲聲說保衛主權，但外交三年斷七個邦交。

韓國瑜提及，妻子李佳芬從菲律賓回來告訴他新南向政策也沒成績單，兩岸也斷線，人才外流，年輕人被低薪困住動彈不得，我們給了民進黨執政，尤其中南部幾十年來選票都給民進黨，始終認定民進黨是最支持的政黨，越支持民進黨的民眾，日子過的越辛苦。

韓國瑜還說，民進黨這些政治領袖，拿到選票，屁股做了好的工作，吃香喝辣，貪污腐敗，派系分贓，治國無方，犯了錯還要硬凹，選舉一到就搞抹黑，完全像泡麵一樣，肚子餓了熱開水一沖，兩分鐘就可以吃一碗泡麵，完全在搞政治泡麵，平常治國不認真，邏輯想法非常簡單，只要把對手抹黑就可以繼續執政。

▲▼1102 國會政黨聯盟建黨（韓國瑜出席）-妙天,韓國瑜,周錫偉。（圖／記者黃克翔攝）

韓國瑜表示，民進黨讓民主倒退、控制媒體，百分之九十以上台灣媒體已經不監督執政黨，這是什麼世界？這是民進黨幾十年追求的台灣價值嗎？平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，抹黑最方便就控制媒體，藉著控制媒體，打壓對手，執政的有權力、資源，大權一把抓，不被監督。

韓國瑜提到，世界上有這種媒體？百分之九十的媒體加上幾十萬，網軍監督一個反對黨候選人，又老又醜頭又禿，只監督這麼一個人，這是什麼民主？

韓國瑜呼籲，拜託各位為自己投下一票，這一票很清楚未來台灣人民要追求什麼，也為家人投下一票，台灣不能再這樣窩囊走下去，為下一代年輕朋友投下一票，世界忘記台灣，台灣也忘記世界，國家被鎖住，台灣人走不出去，下一代年輕人要怎麼辦？

▲▼1102 國會政黨聯盟建黨（韓國瑜出席）-韓國瑜,周錫偉。（圖／記者黃克翔攝）

韓國瑜還說，今天跟來自台灣各地的國會政黨聯盟好朋友，希望大家腦袋不要有框架，拋開來，冷靜來看，台灣未來怎麼辦，這是最重要的，中華民國現在是風雨飄搖。

韓國瑜強調，他一直定位2020年是中華民國選舉的保衛戰，外部中國共產黨，無時無刻給我們壓力，內部民進黨無時無刻不往台獨方向帶動，中華民國內有內憂，外有外患。

韓國瑜喊話，2020年希望大家踴躍投票，這場選戰真是為自己、子孫、台灣廣大人民也是為了中華民國的未來，拜託大家全力支持韓國瑜，中華民國萬歲！

▲▼1102 國會政黨聯盟建黨（韓國瑜出席）-妙天,韓國瑜,周錫偉。（圖／記者黃克翔攝）

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