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新一代MacBook Pro設計再爆料！電源鍵與Touch Bar分開

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▲16吋MacBook Pro。（圖／翻攝自9to5mac）

▲關於16吋MacBook Pro的傳言甚囂塵上。（圖／翻攝自9to5mac）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒報導，日前不斷傳出新的關於16吋的MacBook Pro 傳言並不完全是真的。報導指出，在 macOS 10.15.1 開發者中找到一張照片中透露最新MacBook Pro的設計，除了確定有 Touch ID外，電源鍵與觸控板（Touch Bar）已經被分開設計。

上周傳出，蘋果會在10月31日推出新系列產品，當中就包含 Macbook Pro，當時外界預測新機將採超窄邊框設計，同時鍵盤回歸剪刀式設計，搭載英特爾的Coffee Lake Refresh或最新的Ice Lake處理器。甚至已有用戶在10.15.1測試版中找到了更窄邊框 MacBook Pro 的圖標。

然而，這可能都不是真的！畢竟每當蘋果新產品一出，外面就會紛紛揣測下一代會是什麼樣子、還能有什麼突破設計等。

因為關於 MacBook Pro 新機的謠言滿天飛，新品發布日期也尚無法準確預測，但可以確定的是，外界對於新版的 MacBook Pro 是相當期待的。

▲▼Macbook Pro 新品至今仍未有確切消息。（圖／翻攝自9to5mac）

▲Macbook Pro 新品至今仍未有確切消息。（圖／翻攝自9to5mac）

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