蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動問題

▲蘋果HomePod再次推出軟體更新。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／外電報導

蘋果29日剛推出iOS 13.2系統更新，沒想到爆出災情，不少HomePod用戶更新iOS 13.2後，HomePod卻變成「磚頭」，完全無法使用。蘋果今（31）日火速推出iOS 13.2.1軟體更新搶救災情。

據了解，受影響用戶遇到的狀況是「我有兩台HomePod，在升級iOS 13.2後均出現一樣的問題，兩台都沒有反應。我重置了兩台HomePod以解決問題，但它們同時出現了白色漩渦畫面，無法在iPhone上彈出配對畫面，也無法再重置，長按頂部按鍵不起作用，只是不斷地顯示白色漩渦。」也有用戶反映其更新後，HomePod便出現不斷自動開機的問題。

這次HomePod的iOS 13.2.1功能包含：

1.多用戶模式下，HomePod最多可以識別家庭中的六種聲音，並以相應的個性化回應。用戶也將能夠訪問每個用戶的個人音樂庫，並通過個人請求執行特定於用戶的任務，例如傳送消息或設定待辦事項。

2.新的音樂切換功能可以讓用戶更輕鬆地在手上的設備和HomePod揚聲器之間進行切換。只需將手機靠近HomePod，鎖定螢幕上就會顯示一則通知，詢問是否要在HomePod上播放。

3.有更多樣的環境聲音，用戶可以在其HomePods上直接播放環境音，包括海浪、鳥鳴聲、暴雨聲等等。

4.用戶可以從iPhone、iPad或Mac上，透過Home應用程式來更新HomePod。

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