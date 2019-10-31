　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動問題

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple HomePod。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果HomePod再次推出軟體更新。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／外電報導

蘋果29日剛推出iOS 13.2系統更新，沒想到爆出災情，不少HomePod用戶更新iOS 13.2後，HomePod卻變成「磚頭」，完全無法使用。蘋果今（31）日火速推出iOS 13.2.1軟體更新搶救災情。

據了解，受影響用戶遇到的狀況是「我有兩台HomePod，在升級iOS 13.2後均出現一樣的問題，兩台都沒有反應。我重置了兩台HomePod以解決問題，但它們同時出現了白色漩渦畫面，無法在iPhone上彈出配對畫面，也無法再重置，長按頂部按鍵不起作用，只是不斷地顯示白色漩渦。」也有用戶反映其更新後，HomePod便出現不斷自動開機的問題。

這次HomePod的iOS 13.2.1功能包含：

1.多用戶模式下，HomePod最多可以識別家庭中的六種聲音，並以相應的個性化回應。用戶也將能夠訪問每個用戶的個人音樂庫，並通過個人請求執行特定於用戶的任務，例如傳送消息或設定待辦事項。

2.新的音樂切換功能可以讓用戶更輕鬆地在手上的設備和HomePod揚聲器之間進行切換。只需將手機靠近HomePod，鎖定螢幕上就會顯示一則通知，詢問是否要在HomePod上播放。

3.有更多樣的環境聲音，用戶可以在其HomePods上直接播放環境音，包括海浪、鳥鳴聲、暴雨聲等等。

4.用戶可以從iPhone、iPad或Mac上，透過Home應用程式來更新HomePod。

其他人也看了這些

這款CP值很可以！

ET快訊
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
首里城重建27年又燒毀！日學者嘆：修復檜木是從台灣宜蘭運來的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

【廣編】最懂你的家電　Panasonic秋季新品登場

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動問題

快訊／蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折 萬元有找

臉書深夜當機！全球故障大爆發Messenger、IG也卡住　網崩潰「一直轉圈圈」

5G iPhone終於來了！日媒爆：蘋果明年3款新手機全5G，出貨至少8000萬支

官方曝光小米手錶　外型超像Apple Watch

AirPods Pro開箱初體驗：不辱"Pro"之名的降噪入耳式耳機

搭載1億像素！小米CC9 Pro能呈現人眼中「倒影」　預計11/5問世

HBO Max費率出爐！每月收費461元　2020年5月將與Netflix、Apple TV+互別苗頭

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式　世界就瞬間靜音

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

【廣編】最懂你的家電　Panasonic秋季新品登場

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動問題

快訊／蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折 萬元有找

臉書深夜當機！全球故障大爆發Messenger、IG也卡住　網崩潰「一直轉圈圈」

5G iPhone終於來了！日媒爆：蘋果明年3款新手機全5G，出貨至少8000萬支

官方曝光小米手錶　外型超像Apple Watch

AirPods Pro開箱初體驗：不辱"Pro"之名的降噪入耳式耳機

搭載1億像素！小米CC9 Pro能呈現人眼中「倒影」　預計11/5問世

HBO Max費率出爐！每月收費461元　2020年5月將與Netflix、Apple TV+互別苗頭

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式　世界就瞬間靜音

媽媽獨力扶養3孩　《聲林》贊薇曝「生命貴人」

風.LUXURY／勞力士鼎力贊助網球運動40載　展露永恆哲學

591萬！TOYOTA「420匹牛魔王」GR Supra GT4賽車開賣

韋安／「草包」韓國瑜所設下的巨大「陷阱」

每口吃得到大塊豬肉！瑞芳30年肉羹老店 燙魷魚鮮美彈牙

昇基男神力推茶葉中的紅寶石　11/1頂級紅玉系列上市

國民成軍50年奪隊史首冠　剩6支無冕球隊水手沒打過世界大賽

興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

高雄市長在有跟沒有之間　民進黨議會擺「25韓國瑜人陣」酸：荒謬

「蔡英文、賴清德」要合體了！　11月2日出席林俊憲競選總部

3C家電熱門新聞

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5G iPhone來了？蘋果傳動員供應商

臉書全球當機　Messenger、IG也卡

AirPods Pro快速開箱

免再載第三方App！這6個iPhone控制中心功能超實用

AirPods Pro開箱初體驗

小米手錶外型超像Apple Watch

iOS 13.2更新來了！拍照黑科技上線5大重點　鄉民超有感

iPhone Deep Fusion哪裡神？快速實拍比較給你看

搭載1億像素！「小米CC9 Pro」預計11/5問世

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

「再見，Flash」Google搜尋將不再支援　忽略內容與停止索引

iOS 13.2傳災情！部分用戶更新後HomePod變「磚頭」

更多熱門

相關新聞

5G iPhone來了？蘋果傳動員供應商

5G iPhone來了？蘋果傳動員供應商

5G手機市場戰大爆發，唯獨蘋果（Apple）的iPhone遲遲沒有動作，被批評落後。日本媒體《日經亞洲評論》30日爆料，蘋果正在動員供應商，為了奪回全球手機大廠寶座，將再明年推出3款5G iPhone旗艦手機，除了支援5G，還將配備最先進的處理器、螢幕，希望能一舉超越華為。

AirPods Pro開箱初體驗

AirPods Pro開箱初體驗

哥買的不是AirPods Pro，是信仰！

哥買的不是AirPods Pro，是信仰！

AirPods Pro維修費用不便宜！　更換一支耳機2738元

AirPods Pro維修費用不便宜！　更換一支耳機2738元

Apple Watch推watchOS 6.1新版本　可支援最新款AirPods Pro耳機

Apple Watch推watchOS 6.1新版本　可支援最新款AirPods Pro耳機

關鍵字：

蘋果AppleHomePodiOS 13.2.1

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面