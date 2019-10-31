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蘋果CEO 庫克：iPhone 11的銷售非常好　定價策略成功！

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▲▼iPhone 11 起價低，市場反應良好。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPhone 11 起價低，市場反應良好。（圖／翻攝自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（31）日公佈2019年第四季的收益，超出華爾街的預期。蘋果執行長庫克接受路透社採訪時表示，iPhone 11開始的銷售情況「非常，非常好！」。庫克還表示，iPhone 11的定價已被證明是成功的，尤其是在中國。

iPhone 11的起價為699美元（台灣官網售價約新台幣2萬4,900元），而iPhone XR當時起價為749美元（台灣售價約新台幣2萬6,900元）。

iPhone 11在中國的預售開出紅盤，京東在9月13日正式開啟預售後，iPhone 11系列新品於5分鐘完售；中國最大零售0網站「天貓」數據顯示，iPhone 11開賣後1分鐘，成交金額就突破億元人民幣。

庫克表示：「699美元的起價是吸引更多人進入市場並為人們提供升級服務的另一個原因。特別是在中國，我們選擇了與當地相關的價格點，這些價格點與我們之前取得巨大成功的價格點更加相似。」

雖然，蘋果近幾個月面臨App Store反壟斷官司，庫克回應表示：「任何理智的人都不會覺得蘋果是壟斷者」，並指出蘋果涉入的每個市場，都存在強烈競爭，而蘋果並不占主導地位。

儘管蘋果不再報告單位銷售情況，庫克在接受採訪時仍說：「今年iPhone的銷售反應令人驚艷。」值得注意的是，蘋果2020會計年度第四季僅包括iPhone 11的前兩週，該系列手機真正成績將在2020年第一季見真章。

不過，庫克雖對本季相當有信心，但也補充，希望美中兩國能夠在2020年第一季解決貿易爭端。

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