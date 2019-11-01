小吃店一盤海帶60元！　她結帳才知是「尊榮昆布」　老闆神回：一斤2萬欸

▲老闆說這是昆布不是海帶，所以比較貴。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

台北一名女網友昨天到小吃店用餐，點了一份滷海帶來吃，想不到結帳時老闆告訴她「這盤60元」，讓她嚇了一跳，沒想到一份海帶竟然就要價60元，相當於其他小吃店的2倍價錢，這時老闆就解釋，「因為這是昆布，一斤2萬」，女網友聽到當場啞口無言。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，這盤海帶看起來和一般的份量差不多，上頭還有撒一些薑絲、香菜，以及些許辣椒醬，但這看似普通的小菜，其實價格比海帶貴上好幾倍。老闆聲稱，這並不是一般滷味攤的海帶，這是營養價值豐富的「昆布」。

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▲網友認為，一斤2萬有點浮誇。（圖／翻攝自爆廢公社）



據了解，海帶泛指所有海帶屬的物種，通常小吃店賣的滷海帶就是這種，昆布則是常見於大家愛吃的火鍋湯底，長度可達20公尺，雖然兩種藻類吃起來口感相似，但其實是不一樣的東西。因此，老闆才會堅持自己賣的是昆布，成本比海帶貴上許多，價格當然也就比較高，甚至還說昆布一斤就要價2萬元。

不少網友對於老闆的說法有點存疑，雖然昆布的價格真的比較高，但一斤也不至於要2萬元，確實有點誇大了，「 一斤2萬，一份60，還真他X佛」、「昆布ㄧ斤兩萬？會唱歌的昆布嗎」、「一斤2萬，如果這盤150克，也要5000元，老闆這樣虧錢耶」、「這不就熬湯後撈出的熬湯料嗎，一料兩賣。」

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