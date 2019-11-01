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公公肛門痛跑急診！「只打消炎針」媳婦罵翻：白花錢　千人秒怒譙浪費資源

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▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO帶公公去掛急診。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想問問各位朋友，醫院的急診室定義是什麼？有緊急狀況是不是馬上處理的？」一名女網友在《爆料公社》表示，公公說肛門有東西卡住，一家人就帶去看急診，醫生檢查後說急診工作流程只能幫忙止痛，要到門診進一步檢查，原PO卻直呼「真的很誇張」。貼文引起網友一陣撻伐，「急診醫生就不是肛門科啊！」

這位媳婦發文表示，「今天公公說他的肛門裡面好像有東西卡在那」，站著也痛、坐著也痛，感覺有東西卡在肛門裡，後來就一家人就帶公公去掛急診。「可是急診室的醫生真的很誇張」，原PO說，醫生一開始有戴手套檢查肛門，說病患沒有痔瘡，接著用了一下手套，說糞便看起來也沒有血絲，但還是要化驗看看。

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▲男性好發肛門膿瘍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO公公說肛門好像卡東西會痛。（示意圖／Pixabay）

醫生講到這邊，原PO還心想「這跟肛門卡董下（東西）沒關聯啊！」並說醫生後來只幫公公打消炎止痛針、沒有在處理肛門卡東西的問題。隔一陣子，醫生再來關心，但公公還是一樣很痛，「我們就問醫生請問我們現在是在等什麼？醫生說等看看有沒有藥物過敏」。

原PO於是再問，是否能照X光看看是不是有卡東西，醫生則回答「我們急診只能的工作流程只能幫你們做止痛的動作，而且肛門的地方是照不到的，你們只能去掛門診做檢查，門診比較有器具可以檢查。」

媳婦哀怨地說，一家人白白花了掛急診的錢，什麼都沒處理，只是打了消炎止痛針，「之後批價完我們又自己去門診做檢查，門診醫生一檢查就發現裡面有東西，一夾出來是一根長5公分的魚刺」，讓她直呼「我覺得是不是急診的醫生不會處理，才故意說他們無法處理這個，一定要門診才可以處理？」並質問「如果我們是半夜去急診，不久（就）要痛到隔天才去掛門診處理？」

▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

▲醫生檢查過後，幫原PO公公打了止痛消炎針。（示意圖／pxhere）

看到貼文後，許多網友都傻眼，留言多達近5千則，幾乎都是在撻伐肛門痛跑急診這件事情，「你這樣其實有點浪費醫療資源」、「醫護人員真是幸苦了」、「保你不死，不急麻煩去門診」、「急診醫生就不是肛門科啊……而且肛門卡東西並不會危害生命吧？除非你有出血現象」、「魚刺算什摸，有些人來了命都快沒了，熟讀一下檢傷分類好嗎？」

留言中還有人痛批，「就是在這麼多人不懂的急診的意義跟專業，痛就要馬上幫你醫療！錢花了就要醫療到好！台灣人真的被慣壞」、「他們是急救，治標無法治本的！妳公公的這個問題，確實是要專業的才能找到……也才夾得出來」、「有門診就掛門診，為什麼一定要去急診？你又不是危急生命就是只能等，而且你明確知道哪裡不舒服了，真心不懂這種人在想什麼。」

不過也有人緩頰，「有些人比較容易緊張吧？畢竟病痛的人不是自己，想幫又幫不上忙，想說急診可能可以趕快處理好不適感」、「這媳婦蠻孝順的啊，只是很少上醫院吧」、「5公分魚刺真的很長，要由嘴吞下還經過腸胃不容易」、「原PO應該也只是擔心老人家吧！出發點是好的～就不要這麼劍拔弩張了。」而原PO似乎也看到留言的各種指教，目前已經刪文處理。

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