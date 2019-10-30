密集恐懼！廚師後門「癢癢2個月」...醫師掰開一見「20顆灰白小硬球」黏緊緊

▲男肛門癢了2個月，就醫發現長菜花，醫師推斷應是到公廁如廁感染。（圖／記者賴君欣攝）

記者賴君欣、陳韻如／高雄報導

一名30多歲男廚師日前因為肛門奇癢無比，一抓竟發現長了一顆顆的突起物，嚇得趕緊就醫。男子事後被確診長了俗稱菜花的尖狀濕疣，醫師詢問後，他並非雙性戀，也並沒有使用情趣用品肛交，進一步詢問，發現男子平時都在公廁方便，懷疑是因此遭到感染。

七賢高美泌尿科診所院長鄭斌睿醫師表示，男子身材高壯，就醫當天由女友陪同，並稱自己後門很癢，還抓到一顆顆的突起物，男子起初先上網搜尋，發現自己疑似長了菜花，忍了1、2個月後時在奇癢無比，於是到診所就診。

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鄭彬睿醫師聽完後，替男子內診，也確定是長了10多顆菜花，便立刻支開男子女友詢問性向，但發現男子並非雙性戀者，且強調「只喜歡女生」，再詳細檢查後，男子生殖器並沒有感染菜花，而經過詢問後，發現男子因工作繁忙，平時都在公廁如廁，懷疑是因此受到感染。

▲男肛門癢了2個月，一摸發現長了一顆顆突起物，嚇得趕緊就醫。（圖／記者賴君欣攝）

鄭彬睿接著說明，菜花大部分是經由性行為感染，但菜花感染者上廁所，或是洗三溫暖使用的毛巾等，其身體含有人類乳突病毒 （HPV） 的皮屑就可能掉落，而患者接著使用相同器具，就很有可能受到間接接觸感染，雖然機率極低，但仍然不能輕易忽視。

鄭彬睿也提醒，一般民眾若是到公共廁所如廁時，建議使用酒精先擦拭過坐墊，或是使用拋棄式坐墊，避免直接接觸，才能避免被感染。

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