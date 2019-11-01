老公幫哄小孩睡覺　媽洗完澡上樓一看笑暈：辛苦2個寶貝了...

▲老爸哄孩子睡覺，結果角色整個顛倒過來。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

老爸太累了啦！一名人妻在臉書表示，自己日前請老公先哄孩子睡覺，沒想到老公最後不僅沒有完成任務，還自己先倒了，讓媽媽笑說「辛苦2寶貝哄爸爸睡覺」。網友們見狀後也表示這很正常，「身教重於言教」、「我家小孩也超給力」。

一名媽媽在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，她表示昨（31日）晚上自己要洗澡時，先請老公幫忙把2個孩子哄睡覺，對方也乖乖把孩子帶上樓休息。沒想到原PO洗好澡上樓時，眼前的景象讓她險暈。

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只見照片中，老公自己一個人倒在床上睡死，其中一個寶貝雖然已經咬著奶嘴，但眼睛還是睜開的，另一名寶貝則是坐在床沿，好奇地往下看，似乎沒有要睡覺的意思。媽媽見狀後也忍不住笑說，真是辛苦2寶貝幫她把爸爸哄睡了！

貼文一出，網友們都笑翻了，眾媽媽們也點頭認同，「這很正常」、「我家小孩也超給力，每次都能把爸爸哄睡，不需要5分鐘就能完事」、「這叫以身作則親自示範XD」、「身教重於言教」、「2個寶貝真的辛苦了」、「要是我會很火，每次要我老公幫忙洗小孩的東西都會裝睡」、「媽媽都是裝睡等小孩睡，爸爸就不同了，是真的睡」。

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