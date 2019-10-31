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格紋連身裙美炸！幫挑外出衣「老媽vs婆婆」她秒笑歪　網曝真心話...有洋蔥

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▲格紋連身裙美炸！幫挑外出衣「老媽vs婆婆」她笑歪　網曝真心話。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲感覺婆婆蠻飛遜的。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今發文笑說，親媽和婆婆年紀相仿，婚姻背景也差不多，但兩人挑衣的眼光卻大相逕庭；她強調，沒有批評的意思，不過兩相比較真的很戳笑點。

女網友在「爆廢公社」提到，同樣是幫她挑外出衣服，婆婆選的是兩件式洋裝，而老媽則挑了一件長得像睡衣的。從照片中可見，左邊的紅色連身裙版型寬鬆、無腰身，還有一個大圓領，套在假人模型上，的確飄出一股嬸味；而右邊的格紋連身裙配上黑色內搭衣，除了時尚又有氣質外，也充滿少女氣息。

請繼續往下閱讀...

原po表示，「她們一樣年紀，而且我媽還生了兩個女兒，我婆婆完全沒有女兒，就只有生我老公。兩個都是離過婚獨自帶孩子的媽，結果眼光差一大截。」不過她也強調，沒有批評老媽的意思，只是單純覺得奇特。

▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲婆婆把她視如己出。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們紛紛回應，「婆婆把妳當自己的女兒在打扮」、「媽媽比較樸素，婆婆比較飛遜。沒有好與不好」、「婆婆終於圓夢可以幫女兒打扮的概念」、「我懷疑妳可能是撿來的」、「感覺婆婆很想要有個女兒」、「媽媽挑的是舒適，婆婆挑的是面子」、「生活經歷不同，自然就活出不同的品味」。

不過，也有不少人直言，「通常右邊淘寶來的貨，最後也像左邊」，還有買過的女生指出，「當初怕穿不下買最大尺寸，穿起來有點鬆，然後不太適合圓身的人，會看起來很胖，扁身的應該比較好看，但整體來說跟照片差不多，是人的問題。」最後，原po笑說，婆婆真的很喜歡幫她挑衣服、包包等，甚至還會直接問她有沒有錢，沒錢的話她買。

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