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中市警察值勤再添利器　社團捐贈拋射式電擊器值勤更安全

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▲▼台中市警局獲贈拋射式電擊器，讓員警值勤更安全。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局獲贈拋射式電擊器，員警現場示範。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

中華民國工商建設研究會中區聯誼會長期熱心公益，有鑑於第一線警察常面對幅發狀況，需先進裝備強化打擊犯罪，新任會長吳生泉號召全體會員募資，捐贈微型攝影機及拋射式電擊器，保障警察執勤安全。台中市警局長楊源明深表感謝並表示，將優先發放給第一線員警，並落實教育訓練。

1日上午9時，台中市政府惠中樓9樓來了不少官警，原來是舉辦捐贈警察應勤裝備儀式。台中市警察局長楊源明、副市長令狐榮達、中華民國工商建設研究會中區聯誼會會長吳生泉等人均到場觀禮。該會另也捐贈1輛社區守望相助隊巡邏車給潭子區聚興里守望相助隊維護社區公共安全使用，盼藉此增進守望隊員們的執勤安全與巡邏效率。

▲▼台中市警局獲贈拋射式電擊器，讓員警值勤更安全。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局獲贈拋射式電擊器，讓員警值勤更安全。（圖／台中市警局提供）

令狐榮達代表受贈微型攝影機、拋射式電擊器，及社區守望相助隊巡邏車模型等應勤裝備，同時頒發感謝狀給工商建研會中區聯誼會吳生泉會長。現場也安排員警進行拋射式電擊器示範演練，過程生動逼真。

吳泉生表示，對於警察局維護台中市治安、交通、為民服務，以及在整體各項刑案偵防績效與提升服務品質等工作都有優異的表現，希望這些裝備可以讓第一線警察值勤時更安全。

▲▼台中市警局獲贈拋射式電擊器，讓員警值勤更安全。（圖／台中市警局提供）

▲▼拋射式電擊器具有雷射瞄準器，讓員警執勤更安全有效率。（圖／台中市警局提供）

▲▼台中市警局獲贈拋射式電擊器，讓員警值勤更安全。（圖／台中市警局提供）

台中市警局長楊源明說，員警使用拋射式電擊器執行職務使用時機及法律效果，適用警械使用條例相關規定。將優先配發給基層的外勤單位使用，並要求各使用單位務必落實將實務情境融入教育訓練，讓員警執行勤務遇有使用拋射式電擊器時，能夠發揮最大功用，進而兼顧保障民眾及執勤同仁安全。

市警局補充說明，此款拋射式電擊器重量輕，主機含電針卡匣約360公克、有效射程約5公尺，並有雷射瞄準器及攝錄影功能。適合在空間狹小、情況緊急的場合，可有效嚇阻制伏歹徒，並將傷害降到最低。

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