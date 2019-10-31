大貨車臨時急轉彎　重機煞不住衝入車底險遭輾斃

▲桃園市林姓男子31日上午騎重機行經桃園區富國路口處時，對向大貨車突然左轉，林來不及剎車衝入車底險遭輾過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子31日騎乘重機行經桃園區富國路時，一輛大貨車突然欲左轉，直行的林來不及剎車，連人帶車衝入大貨車車底，還好大貨車轉彎時車速放慢，見林摔車後緊急剎車才沒輾過，林則腿部受傷，送醫治療並無生命危險，現場驚險畫面讓經過路人都捏了一把冷汗，肇事原因正由警方釐清中。

據桃園警分局交通分隊指出，31日上午11時45分，林姓重機騎士沿著富國路往永安路直行，駕駛大貨車的柯姓男子從富國路299巷欲左轉富國路，林姓騎士發現大貨車左轉，來不及剎車，重機先往右偏滑摔車，林則滑入大貨車車底，還好大貨車轉彎速度放慢，見林摔車急忙剎車才沒輾到。

▲桃園市林姓男子31日上午騎乘重機行經桃園區富國路時，衝入左轉大貨車車底，所幸撿回一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報趕抵車禍現場，員警為2人酒測，酒測值均為0，林姓騎士說，看到大貨車轉彎根本來不及剎車，才會迎面撞上，還好僅腿部受傷；警方初步調查，雙方均無違規情事，但真正肇事責任歸屬仍待釐清。

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