總幹事塞1.7萬請樁腳買票！苗栗銅鑼鄉長涉賄　一審判決「當選無效」

▲苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷涉買票賄選，一審判當選無效。（圖／翻攝自銅鑼鄉公所網站）

記者黃孟珍／苗栗報導

國民黨苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷，競選期間因其團隊曾姓總幹事涉嫌替他買票賄選而被起訴，李瑞廷也被提當選無效之訴；雖李抗辯實際上曾男未參與競選活動，僅掛名是總幹事，但苗栗地方法院不採信，一審判決李瑞廷當選無效。

2018年銅鑼鄉長選舉時，李瑞廷以5668票當選銅鑼鄉長。落選人謝昌年對李提出選無效之訴，主張李瑞廷競選團隊的曾姓總幹事於選舉期間涉嫌買票，在2018年10月交付1萬7000元給李姓樁腳，其中5000元為樁腳費，其餘以每戶3000元向選民買票支持李瑞廷當選。

李瑞廷否認自己有買票一事，辯稱他為拉高聲勢及增加人氣，才援用縣長銅鑼競選總部組織架構及成員，其中曾姓總幹事只是掛名，並未參與其競選活動。

但法官調查後認為，李姓樁腳已明確指證曾男交付賄款及樁腳費用，請託幫忙買票，且曾、李無私怨，也無金錢借貸關係，且投票日前2人有數通通聯紀錄，認為李姓樁腳證詞具可信性，故未採信李瑞廷辯詞，並認為曾姓總幹事為李競選團隊之一，向選民買票，應是得到李瑞廷的授意、同意 、默許或容認，因此一審判決李瑞廷當選無效。