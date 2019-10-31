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勇警緝毒遭挾困匪車！　轟3槍仍狂逃撞2車翻覆　再撞爛檳榔攤

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▲桃園地檢署指揮桃市、花縣刑大在桃園市八德區緝毒，褚姓男子企圖逃逸卻連續追撞車輛還撞上檳榔攤翻覆，現場一片狼藉。（圖／網友提供）

▲桃園地檢署指揮桃市、花縣刑大在桃園市八德區緝毒，褚姓男子企圖逃逸卻連續追撞車輛還撞上檳榔攤翻覆，現場一片狼藉。（圖／網友提供）

記者沈繼昌／桃園報導

警方31日中午在桃園市八德區拘提販毒集團褚姓男子，但褚男發現員警後駕車狂飆，其中花蓮刑大小隊長李孝昌冒險進入褚車內欲逮捕，員警向褚車輪連開3槍阻止逃逸，但褚仍駕車高速逃逸撞翻路旁2輛轎車，最後撞上檳榔攤翻覆就擒，李、褚2人都受傷，送醫治療後褚男意識不清，李則留院觀察中，警方起出安毒、吸食器與空氣槍等證物，將等褚嫌恢復意識後調查販毒細節。

▲桃市、花縣刑大31日在桃市八德區緝毒，褚姓男子連續追撞車輛翻覆，消防人員到場搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃市、花縣刑大31日在桃市八德區緝毒，褚姓男子連續追撞車輛翻覆，消防人員到場搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，桃園地檢署指揮桃市刑大隊偵六隊、花蓮刑大隊偵二隊共同偵辦販毒集團案，31日中午在八德區福國北路附近發現褚姓男子出現，員警上前準備拘提，褚嫌發現員警後欲開車逃離，員警立即上前攔查，褚竟開車衝撞擋在車頭的花蓮刑大偵查佐呂光強與隊長駱貞輝，幸2人及時閃避。

花縣刑大小隊長李孝昌趁機開啟褚男左後車門進入，準備制止褚逃逸，但褚竟挾持李高速逃逸，呂向該車輪胎射擊3槍，褚仍加速往福國街右轉廣隆街124巷逃竄，高速擦撞停放路邊2輛轎車還撞上檳榔攤翻覆，李、褚2人經消防人員救出後送醫，李小隊長腰部受創疼痛，但意識清楚，院方建議留院觀察，褚男則意識不清，仍在治療中。

▲桃市、花縣刑大31日在褚姓男子車上起出安毒、吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃市、花縣刑大31日在褚姓男子車上起出安毒、吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在褚嫌車上起出安非它命毒品一小包、吸食器與空氣手槍一支等證物，由於褚嫌還無法製作筆錄，警方則在醫院戒護就醫，等褚嫌意識恢復再進行偵訊。

▲桃市、花縣刑大31日在褚姓男子車上起出空氣槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃市、花縣刑大31日在褚姓男子車上起出空氣槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市刑大大隊長邱紹洲下午前往醫院探視花蓮刑大小隊長李孝昌，其意識清醒，經斷層掃描後，主治醫師表示，因頭頂撞擊受傷腫脹有些微出血，腰部挫傷，腰椎橫突有裂痕，建議留院觀察一天，至於褚嫌意識仍不清楚，仍在院治療中，將等其恢復清醒後追查販毒過程。

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