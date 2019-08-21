烏來區長周守信遭檢方指控搓圓仔湯　當選無效之訴二審





▲烏來區去年區長選舉爆發醜聞，檢方提當選無效之訴，但敗訴確定。（圖／資料照／新北市政府提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北市烏來區長周守信，遭台北地檢署起訴，指控他對同選區候選人搓圓仔湯，要求對方退選，並承諾事後給予利益，檢方因此提出當選無效之訴。一審判決周守信勝訴，檢方上訴二審，高等法院審理後，21日還是認定查無實證，駁回檢方上訴，全案確定，周守信確定有效當選。

檢方起訴指稱，周守信參加去年底的九合一大選，競選烏來區區長，但他與同區候選人陳勝財的票源重疊，周守信為了勝選，在去年9月21日為自己的胞兄舉辦慶生聚會時，透過高姓男子轉交競選費用給陳的胞兄，另外也承諾他當選後會讓陳擔任區公所的機要職位，但陳拒絕。周守信後來以1460票當選區長。檢方因此認定周守信違反《公職人員選舉罷免法》，對他提出當選無效之訴。

一審法院判決周守信勝訴，檢方上訴第二審，高等法院審理時，周守信主張，檢方所列證據均為傳聞證據，無證據能力；而且自己資力不豐，原本以務農為生，年收入僅20萬餘元台幣，這次競選經費多向親友借貸而來，總計競選花費也才30萬元，根本沒有多餘財力可補貼陳勝財。

全案於21日二審宣判，高院仍以查無實證為由，駁回檢方上訴，全案就此確定，周守信確定有效當選。