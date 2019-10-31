主講「遠見高峰會」　盧秀燕：「台灣燈會將跨4大節慶史上最長」

▲盧秀燕出席遠見高峰會，預告台灣燈會將跨4大節慶，史上最長。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕30日在台北出席17屆「華人領袖遠見高峰會」，以「富市台中、新好生活」為題演講分享台中整治空汙及打造活水經濟策略。盧秀燕也預告，2020台灣燈會將橫跨4大節慶，讓全台灣、全世界遊客，從聖誕節、元旦、農曆新年到元宵節都到台中消費，帶動規模經濟。

由遠見雜誌主辦的「華人領袖遠見高峰會」，2003年開始每年舉辦一次，今年在台北遠東香格里拉大飯店舉行，以「擁抱大轉型，超越大變局」為主題，吸引數百位華人地區企業領袖出席。包括遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均、遠見．天下文化事業群發行人王力行等人均到場共襄盛舉。

台中市長盧秀燕以「富市台中、新好生活」為題演講，她表示，「市民才是城市主體！」盧市長演說時更強調，「陽光、空氣、水」是人類生活的必要條件，身為市長就是要讓市民有好生活，因此，她以「陽光政治、空氣環保及活水經濟」作為施政主軸。在陽光政治部分，自她上任以來每一場市政會議都會進行直播，讓民眾直接監督。

她也指出，市府努力讓世界各地了解台中，進而來台中觀光消費，不過，近幾年台中空品不佳恐讓遊客卻步，因此她一上任就規劃「先公後私、先大後小，提前預警、降載減碳」策略，全力維護台中空品。

在活水經濟，盧市長說，人民要生活，經濟非常重要！她提出「富市3」政策，即「前店、後廠、自由港」，其中，在前店部分，她直接拍板定案斥資58億元的水湳國際會展中心及投資37億元的綠美圖，兩項工程都已動工。

另外，在交通經濟部分，蓋了快10年的捷運綠線明年也即將完工通車，由於是高架化，其中部分幾個站搭乘時可觀賞到美麗樹海。未來，也會持續推動捷運藍、橘線規畫，打造四通八達路網，帶給市民便利交通。

談到2020台灣燈會，盧秀燕以「打造史上最長的台灣燈會」期許，過去燈會都是在元宵節前後舉辦，但是花了這麼多錢只辦理短短兩週實在可惜，因此市府拉長展期，文心森林公園副展區提前點燈，並往前一百天在台中公園進行點燈儀式。

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