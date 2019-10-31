2020台灣燈會倒數百日　「光影遊樂園」台中公園搶先點燈

▲台中市迎接台灣燈會倒數百日，在台中公園打造光影遊樂園，今晚點燈。（圖／中市新聞局提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會如火如荼準備，31日已倒數100日，主辦的台中市政府力邀知名設計師周育潤在台中公園打造「光影遊樂園」，展出藝術家親繪彩繪燈，晚間將由市長盧秀燕親自主持點燈。由於適逢萬聖節，現場也將祭出限定彩蛋及萬聖節禮物，歡迎民眾前往。

台灣燈會主展區2020年2月8日至23日在后里花博園區登場，副展區提前自今年12月21日在文心森林公園點燈，總展期65天史上最長。台中市31日為迎接主展區倒數100天，市府新聞局邀請國內外獲獎無數的知名設計師周育潤在台中公園打造「光影遊樂園」，台中在地插畫家BaNAna Lin阿蕉、久居台中的藝術家蔡語婕（JIE）參與燈飾彩繪，提前為燈會暖身。晚間將舉辦點燈儀式，市長盧秀燕也將親自到場點燈。

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▲▼光影遊樂園由知名設計師打造，展出五彩繽紛的彩繪燈飾。（圖／中市新聞局提供）

中市新聞局長黃國瑋表示，2015年台灣燈會在台中，台中公園是展區之一，2020年台灣燈會重回台中，市府特別選在台中公園迎接主展區倒數100天，具有重要傳承意義，加上台中公園地標湖心亭就在此，象徵燈會從「心」啟動，接下來將交棒給后里花博園區及文心森林公園。

黃國瑋說，今日正好是萬聖節，現場也將祭出「限定彩蛋」，除有萬聖節當日限定彩燈，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮；市府更特別邀請大小朋友一起參與手繪燈籠，現場已有周邊小學及幼兒園設計的老鼠造型花燈，十分可愛，親手掛上彩繪花燈牆，「全民一起參與完成更有意義！」

「傳遞台中幸福感！」在地插畫家蔡語婕分享，自己大學來到台中念書，一待就是10年，她將爵士音樂節、珍珠奶茶、秋水茶、糕餅、自行車道等她心中的台中印象，呈現在作品中；此外，她曾在台中公園考取街頭藝人執照，此次受邀回到台中公園參與光影創作格外有意義，特別在燈籠上繪製湖心亭。

新聞局表示，「光影遊樂園」即日起至11月10日晚間10時展出，台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」每周六、日下午3至5時整點到場與粉絲見面，晚間7時文化局協助安排街頭藝人表演；此外，民眾拍下現場美照私訊「漾台中」粉專，小編將彙整上傳至活動相簿，按讚數最高可得平板電腦一台，第二至五名也有賣場禮券，詳情請上「漾台中」粉專（https://zh-tw.facebook.com/GLAT.Taichung/）查詢。

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