行車糾紛他亮槍恐嚇　「槍枝無撞針」不起訴槍砲罪

▲王姓男子去年9月開車經過桃園區三民路與姜姓男子有行車糾紛，王竟持手槍恐嚇，警車剛好經過，王卻駕車衝撞警車被當場制伏。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

王姓男子去年9月間搭載洪姓女子駕車經過桃園區三民路，疑似與姜姓男子發生行車糾紛，王從車內取車手槍一把指向姜男與同車的邱女恐嚇，剛好警方巡邏車經過，姜男轉向員警告知王男持槍恐嚇，員警要王停車受檢，王不但拒檢還衝撞警車企圖逃逸，仍被員警逮捕制伏，檢方31日偵結，其中針對違反槍砲彈藥部分查出手槍槍管有阻鐵無法發射、無撞針等不具殺傷力，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，25歲的王姓男子於去年9月14日晚間10時41分，開車搭載洪姓女子經過桃園區三民路3段與中山路口處時，與姜男、邱女共車發生行車糾紛，王男氣呼呼地從車內取出手槍指向2人恐嚇，讓姜男與邱女心生畏懼，正好有桃園分局巡邏車經過，姜男立即向王姓員警告知遭王男持槍恐嚇。

員警示意要王男停車受檢，未料，王男不但拒絕配合受檢，反而駕車衝撞警車，導致警車右後車門毀損，員警持槍姜王男逮捕制伏，並在車上起出安非他命吸食器、空氣槍一把、子彈1發、空包彈20發等證物。

王男在警訊中坦承未經許可持有上述槍彈，警方將槍彈等物送往刑事局鑑定，手槍部分是仿半自動手槍製造，但槍管內有阻鐵且無撞針無法射擊子彈，不具殺傷力，空包彈均不具金屬彈頭無法擊發也不具殺傷力，空氣槍射擊以氣體動力為主，但鑑定後換算不足能射穿豬隻皮層測試結果也不具殺傷力。

檢方認為，王男持有手槍、空氣槍與子彈等均不具殺傷力，難認有殺傷力，再加上其他無積極證據有違反槍砲彈藥之犯行，偵結予以不起訴處分；另外，涉及妨害公務、恐嚇危害安全與毒品等罪嫌則另案偵辦中。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►貪官嘴臉現形！吃壯陽藥帶小三開房都要廠商出 檢批：如流氓強徵保護費

►熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

►桃園男被開罰單打電話嗆「我要做炸彈送市府」 涉恐嚇公眾罪判2個月