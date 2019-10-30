「警偷查個資」遭爆為愛犧牲　當事人PTT控：他與正妹網紅空姐串證

▲周警為了一位網紅空姐不惜「知法犯法」。示意圖非當事人。（示意圖／取自stocksnap）

記者葉國吏／綜合報導

台北市周姓員警，因利用警用的戶役政系統查詢黃姓女子個資，遭女子提告。台北地檢署原本給予周警緩起訴處分，條件是賠償50萬元，但黃女不願輕縱，聲請再議，檢察官29日依偽造文書等罪，改將周警起訴並向法院聲請簡易判決處刑。對此一位自稱是黃女的網友在批踢踢發文透露內幕，表示周警是為了一位曾登上表特版的黃姓空姐「為愛犧牲」。

據了解，本案個資遭侵犯的黃女，在2017年間和好友在IG上為了感情等問題發生爭執，雙方鬧上法院後，好友卻嗆她曾有前科紀錄，黃女因此懷疑是承辦案件的員警洩密，警政署為此展開調查，發現並非承辦案件的周警，曾以「因公」為由，登入戶役政系統查詢黃女個資，依員依違反《個資法》及偽造文書罪函送法辦。

▲自稱是被查個資黃女的網友發文，指出周警為愛犧牲。（圖／翻攝PTT）

一位自稱是「被查個資黃女」的網友在批踢踢發文指出，她跟一位IG網紅、曾上過表特版、拍過航空公司年曆的空姐有糾紛，正妹空姐於是教唆周警偷查個資，得知黃女有商標法前科，正妹空姐以此事嗆黃女，黃女才得知整起事件、進而提告。

黃女表示，周警跟正妹空姐串證，偽造文書說她在台北違規。事後她給周警三次機會「如果他坦誠悔過，我可以全部與他和解並請檢察官給予緩起訴之處分」，但周警都堅稱是黃女在台北違規，加上他在正妹空姐IG上看到黃女的批踢踢帳號才好奇查詢，周警還在悔過書中百般嘲諷，所以她才堅持不和解。

網友在文中痛批，周警身為公務人員卻知法犯法，濫用國家資源侵害人民權益、犯後又態度囂張惡劣，「我認為他應該不只一次濫查洩密，才敢如此恬不知恥的偽造文書並多次否認犯行，我認為他繼續擔任警察必定會繼續侵犯更多人民的權益，也希望警政署能夠更加重視資安外洩的問題，所以才堅持不與之和解」。