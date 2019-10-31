逆子借4千不成...腳踩胸口拔菜刀「不給妳機會」！老母哭求：留1千給我看病

▲彰化逆子向母親討錢不成，竟進廚房拿菜刀威脅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名廖姓男子因在外積欠債務，2月間在住處向母親商借4000元遭拒，竟然先是對母親喊「是妳逼我的」，接著出手拉扯，還轉身進廚房拿菜刀恐嚇。廖母當場嚇壞哭求「我給你跪好不好，留1000元給我去看醫生」，廖男這才離去。彰化地院審理後，判廖男有期徒刑7年6月，全案原先上訴至台中高分院，但9日已撤回上訴。

判決書指出，28歲廖男有多次毒品、竊盜前科，2018年10月底才因毒品案遭判刑6月確定，得易科罰金。事隔僅3個多月，他向正在廚房煮飯的母親商借4000元遭拒，竟向母親稱「是妳逼我的」，隨即出手拉扯母親的腰包，過程中廖母跌倒在地，不斷大喊「救人喔」。

廖男見這幕仍不肯罷休，甚至將倒地的母親從廚房一路拖行到客廳，見母親奮力保護裝有現金的腰包，竟一腳踩上母親的右胸，要搶走腰包。廖母尋隙躲到浴室內反鎖木門，廖男一見直接出腳，硬是將門踹開，害廖母當場慘摔浴室內。

廖母無奈，只好再次哀求兒子，「不要再搶了，這次一定會給錢」，不料，廖男拋下一句，「每次都騙我，這次不給妳機會了」，隨即轉身到廚房拿出一把菜刀，站在浴室門口要母親「快點給錢」。她受情勢所逼，只好哭著將錢財以1次1000元的方式，分3次交出，並向兒子說，「我給你跪好不好，留1000元給我去看醫生」，廖男才停手離開現場。

廖男嫂子在樓上聽見廖母高喊「救命」、「拜託不要這樣」，下樓查看並報警處理。廖男坦承有向母親取得3000元，但矢口否認有拿菜刀脅迫，還辯稱「我求母親借錢給我，她主動拿3000元給我，沒想到母親竟然喊救命」。

彰化地方法院勘驗各項事證後，不採信廖男的說詞，依攜帶凶器強盜罪判他有期徒刑7年6月，全案原先上訴至台中高分院審理，但9日已撤回上訴。

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