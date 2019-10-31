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川普P圖「頒勳章給軍犬柯南」！網友怒罵「無禮」　原主角大笑沒關係　　

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實習記者許祐誠／綜合報導

美國總統川普31日在推特上po出一張合成照片，只見他親手把榮譽勳章，頒發給突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格迪達有功的軍犬柯南（Conan）頸上。只是眼尖的網友發現，主角原本是2017年獲頒勳章的軍醫麥克勞恩（James McCloughan），因此批評川普的行為相當無禮。不過相對於外界的憤怒，麥克勞恩反而大笑地認為沒關係。

根據《紐約時報》報導，川普於凌晨1時54分在推特上PO出照片後，只打上簡短的「美國英雄！」（AMERICAN HERO!），並附上留有realDailyWire浮水印的照片。但搜索後發現，這張照片疑似是美聯社在2017年出版，主角正是越戰中拯救數十人士兵生命的麥克勞恩。

對此，今年73歲、退伍後在高中擔任教職的麥克勞恩，接受採訪時反而大方地表示，記者傳給他照片之前，他還沒有看到川普的貼文，川普可能是承認軍犬柯南的英雄主義。值得一提的是，當記者秀出他和軍犬的對比照，麥克勞恩開懷大笑，而且不會感到被冒犯。

他表示，接收榮譽勳章的人是代表整個團隊，尤其是沒有從戰爭中返回的成員，軍犬一直以來都是戰爭中付出心力的成員之一，川普的行為等同於「承認軍犬是那群勇敢團隊的一分子。」

麥克勞恩分享，他之前在越南與一隻軍犬合作，期間後者也常常發現敵人的活動，「牠們非常勇敢。」此外，由於川普日前表示，軍犬柯南在巴格達迪引爆炸彈背心時，意外受到波及，目前已被送回國治療。對此，麥克勞恩詢問軍犬現階段的健康狀況，並表示「一旦成為醫生，永遠都是醫生。」

據悉，1969年，麥克勞恩在越南的一場戰役中，即使身上被手榴彈和子彈碎片擊中，仍然不畏死亡，持續負傷在戰場上拯救受傷隊友。因此，他在2017年7月獲得川普頒發榮譽勳章，以紀念在戰場上的英雄表現。

只是，儘管本人不介意，但對於川普任意把麥克勞恩的頭像改為軍犬柯南一事，許多網友仍群起痛批，「很可悲，很顯然是p圖的，至少他能擺脫背後那陀大狗屎」、「推特上的自由天才們已經發現照片是p圖，現在，川普的一切都結束了」、「同意，但在狗後面的混蛋傻瓜是誰呢」、「很期待CNN的『事實檢查』能解決這個問題。」此外，有人甚至p圖把柯南和川普的臉對調並表示，「美國失敗者！」

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