槓上前老闆　傳波頓下周作證彈劾川普…可能抖出關鍵內幕

▲波頓是否現身彈劾調查聽證會還是未知數。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）已被要求在總統川普的彈劾調查中作證，時間訂於11月7日。白宮目前正大力阻止現任與前任官員出席眾議院情報委員會的聽證會。

除了《華郵》報導，CNN也援引兩名消息人士話語指出，民主黨籍眾議院彈劾調查人員已邀請波頓，下周進行閉門作證；此外，委員會還邀請國安委員會首席律師艾森伯格（John Eisenberg）與他的副手艾利斯（Michael Ellis）於11月4日現身聽證會。

被問及是否傳喚波頓時，眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）拒絕詳細回答，「我們當然希望他願意合作，很顯然，他有非常多相關證據可以提供。」不過，就在謝安達對記者表態幾分鐘後，波頓的庫柏（Charles Cooper）告訴CNN，在沒有傳票的情況下，波頓不會現身調查聽證會。

即使波頓收到傳票，也不確定他是否會前往作證。波頓前助手庫普曼（Charles Kupperman）28日拒絕傳票，也沒有來到委員會；此前他曾提起訴訟，尋求法官裁定他是否必須服從國會的傳票，當時白宮指責這起調查並不合法。

眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）30日表示，委員會還沒向波頓發出作證的傳票，但若波頓不是自願出庭，他們會再考慮未來走向，「我一直認為他對於自己的信仰非常坦率與誠實。」

美國總統川普9月表示已解僱波頓，告訴對方不再需要他的服務。不過鷹派的波頓隨後強調是自己離職，並非被炒魷魚。兩人在伊朗、阿富汗與其他國際議題都存有嚴重紛歧。

►兩度舉報「通烏門通話內容」 首位白宮官員作證對抗川普



►川普大敗！法官裁定交出「通俄門」機密資料 彈劾調查也合法