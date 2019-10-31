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孝親送高麗人蔘健康享福「桂格」合方平衡　不燥熱真正滋補強身

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▲人蔘。（圖／桂格）

▲送蔘學問大，中醫就提醒民眾，進補原則在於順應自然，清楚自己的體質，錯誤的食補反而更加傷身。（圖／桂格提供）

生活中心／台北報導

東北季風報到！冷颼颼的天氣常讓家中長輩手腳冰冷，這時如果喝上一碗熱騰騰的人蔘雞湯，調養身體又暖心。不過，熬煮雞湯費時費工，同時擔心「以蔘養生」補過頭反而造成老人家身體負擔！送蔘學問大，根據中醫理論，進補原則在於順應自然，選錯中藥配方燉煮，或者單靠單方人蔘補氣，固氣不成反而引起體質燥熱上火，錯誤的食補反而更加傷身。因此，養身界推廣合方補氣調節，而「桂格高麗人蔘滋補液」成了熱門養身伴手禮，搭配蓮子、百合調合不燥熱，減少負擔達到平補效果。

現代人生活忙碌，學生平常熬夜苦讀準備大考、上班族天天加班超時工作、老人家年紀大容易感到疲累，不少人都希望體能強壯健康，因此試過許多放鬆舒眠、健康飲食的方法，知道要先睡好，養足精神才能好好迎接新的一天，例如睡前聽音樂、芳香精油或是喝溫熱牛奶，但隔天起床依然沒有特別的改變。如果這時候又聽信坊間偏方，胡亂抓取中藥補身而沒有尋求正確進補的管道，這種方法更是本末倒置。

▲▼桂格高麗人蔘。（圖／記者湯興漢攝）

▲最常見「感冒不能吃人蔘，越補會傷身的迷思。」人蔘到底能隨意吃嗎？

想要擁有健康的身體不難，其實只要將最基本的習慣養好，睡得安穩、運動規律、均衡飲食以及適量食用滋補食品，降低熬夜不當的生活作息，就能慢慢調節生理機機能，擁抱美好的身體品質。每當想要調整體執、滋補強身，「人蔘」第一時機會被大眾運用，例如沖泡人蔘枸杞茶、人蔘藥膳雞湯等，但也有一派人認為人蔘不見得適合每個人，常見「感冒不能吃人蔘，越補會傷身的迷思。」人蔘到底能隨意吃嗎？    根據中醫觀點，每個人體質不同，若沒有專業引導很難避免單方補品引起的上火問題，「抓藥材，源自於中醫千年智慧的基本理論，講求君臣佐使、陰陽調和，因此中藥多採合方調合原則。」喝對人蔘很重要，現代人的生活習慣與飲食容易破壞身體循環，加上家中長輩運動量少，秋冬之際天氣多變化，更容易有容易疲倦的狀況，搭配日常營養食補規律運動，才能慢慢恢復穩定的健康。

▲▼桂格高麗人蔘。（圖／記者湯興漢攝）

▲「桂格高麗人蔘滋補液」使用三種人蔘、蓮子、百合調配。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲▼桂格高麗人蔘。（圖／記者湯興漢攝）

▲「桂格高麗人蔘滋補液」過程不添加防腐劑及人工色素香料並採用低鈉配方。

如果不清楚自己的體質，千萬不要靠單方人蔘固氣，以免造成反效果！近期熱門的「桂格高麗人蔘滋補液」受到民眾歡迎，越來越多人選擇使用合方補氣調整。品牌指出，人蔘味甘微苦，功能補養身體，大補人體的元氣，而合方搭配可將單方缺點相互抵消，各自補強功能，達到平衡。

「桂格高麗人蔘滋補液」使用三種人蔘調配，中醫研究，紅蔘（注1）與白蔘（注2）皆性屬味甘、性溫，能夠大補元氣，增加活動力及注意力；西洋蔘（注3）屬味甘、性寒，能滋補退火。另外，蓮子（注4）屬味甘、性平，能增強體力；百合（注5）屬甘、微寒，能退火與降火氣，搭配人蔘能使體質不燥熱；蜂蜜（注6）屬味甘、性平，能調整身體機能；紅棗（注7）屬味甘、性溫，幫助緩和其他食材的特性。  

▲人蔘。（圖／桂格）

▲年底節慶又快到了！想表心意孝敬家人，送上「桂格高麗人蔘滋補液」照顧每個人的健康。

「桂格高麗人蔘滋補液」經過獨家技術研發，過程不添加防腐劑及人工色素香料並採用低鈉配方，喝起來不燥熱，能夠達到完整又輕便的補氣效果，只要簡單開罐喝一瓶就能溫補身心，省去傳統熬煮人蔘中藥的不便！年節返鄉送禮，準備「桂格高麗人蔘滋補液」孝敬家人，讓他們健康享壽、擁抱無壓力的生活。 

1：味甘、性溫，大補元氣
註2：味甘、微溫，較紅蔘不燥熱，大補元氣
註3：味甘、性寒、降火
註4：味甘甘、澀，平
註5：味甘，微寒
註6：味甘，平
註7：味甘

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