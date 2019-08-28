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天氣熱沒胃口又忍不住嘴饞…堅果穀物飲清爽不膩神救援

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▲▼辦公室,人手一杯。（圖／取自Pexels）

▲夏天沒食慾仍得努力工作，人人一杯手搖飲或咖啡提神，長期下來其實很負擔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

生活中心／綜合報導

炎炎夏日持續飆高溫，大白天走在太陽底下，曬沒幾分鐘就頭昏眼花、胃口全失，實在熱暑人～然而窩在冷氣房裡，又很容易忍不住嘴饞，尤其下午茶時間一到，人人桌上手搖飲、零食堆成山，其實這些滿足一時口腹之慾的美食，往往讓身體很負擔！最近一款人氣飲品「桂格穀得一天」兩種口味即開即飲超方便，夏天冰冰喝不只解饞還有飽足感，能在食慾不佳的日子神救援，滿滿營養元素喝起來清爽不膩，成為夏日午後的小確幸。

▲▼辦公室,人手一杯。（圖／取自Pexels）

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▲夏天走在路上人手一杯沁涼飲料消暑，大家內心都希望喝的健康。

穀物類沖泡式飲品經典品牌桂格，因應現代人追求方便、快速又重視營養健康的需求，以飽含堅果與穀類滿滿的營養，推出瓶裝飲品「穀得一天」！一瓶喝下替代解饞零食的高熱量，直接帶來飽足感，而且每瓶280ml不到150大卡，成分無添加香料、膠、色素、防腐劑、甜味劑等等，避免造成身體負擔。

▲▼辦公室,人手一杯。（圖／取自Pixabay）

▲堅果穀物營養多，製成飲品在夏天冰冰涼涼更好喝又有飽足感。（示意圖／取自Pixabay）

何況堅果的好，人人都知道！堅果含有豐富營養帶給身體滿滿活力，夏天外出曬太陽、室內吹冷氣忽冷忽熱，容易冷氣房中暑或熱感冒，平常以營養打底好體質是最佳的防護罩，尤其平常懶得吃堅果擔心乾乾硬硬又卡牙的人，直接改用喝的就能兼顧營養與健康；而平時重視養生飲食的人，更是難以抵擋這波堅果穀物飲的魅力。

▲▼ 堅果好處多 。（圖／桂格提供）

▲桂格「穀得一天」有芝麻核桃及紫米紅豆兩種口味。

桂格「穀得一天」共有兩種口味，芝麻核桃推薦給上班族補充能量，開會報告靈感源源不絕、幹勁十足；而愛美女性更要選紫米紅豆，滋補養顏、氣色紅潤，許多網友也推薦生理期前後喝，帶來好氣色、好精神，容光煥發自帶女主光環，一瓶全方位兼顧營養與美味，連媽媽都不再阻止你喝飲料啦！

▲▼ 堅果好處多 。（圖／桂格提供）

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