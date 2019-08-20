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Joeman找安秋軋舞快閃信義區自信舞姿全靠桂格大燕麥片神救援

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▲桂格大燕麥片。（圖／桂格粉絲團）

▲「桂格大燕麥片自信進化學院」在2019年夏天募集了20位年齡從25到39歲的民眾，一起上街頭跳快閃舞。（圖／取自桂格粉絲團）

生活中心／台北報導

百萬訂閱網紅Joeman長期以「爸氣身材」形象深入粉絲心，雖然說Dadbod有一定的市場，但在今年年初與朋友的一場旅行中，Joeman發現伴隨圓潤體態而來的健康問題，逐漸成為追逐夢想的絆腳石。於是鼓起勇氣和網紅安秋一起報名「桂格大燕麥片自信進化學院」，更在學院結業之際帶領20位素人學員一起走上信義街頭快閃熱舞，展現自信舞姿，重啟逐夢活力！

桂格因觀察到現代人忙碌的生活步調，人生逐漸淪為忙與盲，總是在為工作付出、滿足一個個待辦事項，卻忘了留點時間給自己，傾聽身體和心中的聲音，忽視了夢想與初衷已經和發出疲憊警訊的身體開始分道揚鑣… 為了讓每位迷失水泥叢林的民眾找回心之所向，學院用心規劃了為期30天自信進化課程包含每日一餐以大燕麥片代替、健身房運動、動ㄘ動ㄘ舞蹈課，和專業營養師授課分享正確的飲食觀念等，希望20位參加學院的素人以及Joeman、安秋，能透過飲食、健身兩大方向的學習更懂的掌握自我身體狀況，進而提升身心靈的穩定、自信追夢。 

請繼續往下閱讀...

▲健康減重。（圖／取自Joeman、安秋粉絲團）

▲Joeman下定決心，要搭配運動、調整飲食朝夢想邁進。（圖／取自Joeman粉絲團）

Joeman身為學員代表分享了自己的小故事，表示報名動機來自於年初和朋友爬山，還沒攻頂就已經氣喘吁吁，讓他意識到沒有強健的體能將無法完成環遊世界的夢想，因此下定決心做出改變。鬥志高昂的Joeman十分有毅力，從不缺席每次的跳舞課程，坦言健身和練舞過程不輕鬆也有點辛苦，但慶幸有大家一起練習、一起努力朝目標邁進，每天的進步看得見，真的很有成就感。

桂格（圖／品牌提供）

▲安秋熱愛戶外運動與旅遊，因此有著均勻健康的好體態。（圖／取自安秋粉絲團）

有著陽光笑容的網紅安秋則和Joeman的情形不同，原本就維持著均勻健康體態的她，平時就十分重視體態的維持，但有時候懶得運動還是會倚賴節食的方式控制，這次來到學院除了想學習營養飲食和運動的正確觀念，也讓自己破除數字上迷思，更重視體脂肪的健康指數，更是踏出舒適圈，初次參與快閃表演來勉勵自己勇於接受挑戰。

▲桂格大燕麥片。（圖／桂格粉絲團）

▲自信、健康、好體力從飲食改變開始！除了運動、跳舞，攝取的每日營養也要精打細算。（圖／取自桂格粉絲團）

其他自願參與的素人學員年齡介於25到39歲、具備舞蹈經驗，但因為工作或壓力無法兼顧均衡飲食和規律運動，漸漸忘記了當初想成為舞者的目標。為了幫助大家重回舞台，桂格大燕麥片自信進化學院，進行一連30天的健康體驗，每週到健身房進行重量訓練2次、1次舞蹈課程，並配合專業營養師授課與指導，指定每日一餐以桂格大燕麥片取代精緻澱粉，且紀錄每日飲食狀況。許多學員在嘗試後表示驚艷，用燕麥片取代白飯仍能維持好體力，並且透過膳食纖維的補充幫助調節生理機能、促進新陳代謝，且燕麥料理比想像中豐富且多元化，這次有機會能參加學院終於改掉長期以來的飲食壞習慣、找回健康體態覺得非常興奮，最後的快閃舞台上更展現了久違的自信笑容！

燕麥 。（圖／品牌提供）

▲低糖、高纖維是現代人追求的飲食趨勢，想要吃出健康，必須從生活習慣開始調整。（圖／取自桂格官網）


活動連結: http://bit.ly/30iykun


精彩活動內容影音請看下方 ：

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關鍵字：桂格大燕麥片,桂格,麥片,燕麥,Joeman

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