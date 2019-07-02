來不及吃早餐？桂格爺爺教你外帶咖啡多1招　元氣滿滿飽到中午

▲桂格與cama café聯名合作的拿鐵穀多多成為上班族最強晨間應援！（圖／桂格提供，下同）

消費中心／綜合報導

許多上班族習慣在早上喝杯咖啡提神，有時候趕著上班來不及，乾脆用一杯拿鐵取代早餐。最近桂格爺爺超給力，擔心上班族餓肚子影響工作效率，於是和連鎖咖啡品牌cama café合作咖啡多1招的貼心組合，在7/1~7/14期間，透過桂格新品「桂格堅果穀多多」搭配拿鐵成為一杯具飽足感的「拿鐵穀多多」，成為忙碌上班族晨間醒腦神器。

看準近幾年消費者愈來愈重視「食」在健康，吃的多不如吃得巧的觀念已深植人心，富含營養的穀物堅果沖泡飲是許多人每天補充健康能量的好幫手，早餐或午茶時段來一杯深受上班族喜愛；另一方面，香氣濃郁醒腦的現煮咖啡，也是上班族人手一杯的「工作夥伴」，這次桂格與cama café兩大品牌的跨界結合不僅令人眼睛一亮，也成為網友熱議話題，吸引許多網紅爭相打卡。

這波活動的關鍵在於「桂格堅果穀多多」沖泡飲中獨創的「核桃酥片」，核桃酥片由10種穀物堅果種子製成，且芝麻顆粒看得見。加上桂格堅果穀多多比過去僅能熱水沖泡的喝法，多了「冰沖」的選擇，更能喝出核桃酥片的脆脆口感，讓穀飲的香氣與口感更具豐富層次，也為炎炎夏日消暑解熱。全系列共有黑穀堅果、藜麥核桃、焙香腰果、核桃栗香及白穀杏仁等五種口味，讓穀飲愛好者天天變化口味。

由於深知咖啡連鎖品牌cama café拿鐵的濃郁咖啡與豐厚奶泡是讓上班族愛不釋"口"的關鍵，桂格百經思索從堅果穀多多中，選定具有獨特蜂蜜香的焙香腰果風味與拿鐵結合，推出聯名新品「拿鐵穀多多」，濃濃的咖啡香，加上焙香腰果穀多多獨特的蜂蜜香，以及桂格獨家核桃酥片，風味、口感、飽足感立馬升級，尤其冰冰的喝，在大汗淋漓的夏天最對味！

▲超可愛的桂格爺爺與BEANO的聯名貼紙還可參加抽獎！

只在7/1~7/14期間限定販售的「拿鐵穀多多」將在全台120家cama café同步上市，兩大品牌還共同推出超可愛的桂格爺爺與BEANO的聯名貼紙，其中一組貼紙可幫杯身上的BEANO變裝為桂格爺爺，敲口愛der！獲得貼紙後，別忘了將貼紙拍照上傳IG公開貼文，標註#桂格爺爺怕你餓、#桂格堅果穀多多、@camacafe_tw、@quaker_tw，就有機會抽中半年份桂格堅果穀多多！掃描貼紙上的QR code還可享momo獨家優惠。BUT！！！每家店只限量200杯，想嚐鮮的咖啡愛好者，可得把握機會了。

桂格堅果穀多多產品資訊：https://quakercereal.sfworldwide.com/product/nutscerealdrink

拿鐵穀多多活動頁：https://www.camacafe.com/news/detail/57